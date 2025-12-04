全港大維修大廈須拆棚網　周思傑：棚工需求日增部分工程受影響｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火令社會關注棚網安全性，政府宣布全港大維修樓宇最遲周六須拆除外牆棚架的棚網，本港多個地盤今日已接連拆除棚網，包括深水埗怡閣苑。香港建造業總工會理事長周思傑表示，以一幢高20層的樓宇為例，棚網需要20名棚工花大約一日多清拆，又稱估計業內有大約3,000名合資格棚工，料有足夠人手應付。

周思傑接受《am730》訪問稱，有業界反映棚工的日薪自宏福苑大火後已飆升，加上近日拆棚需求進一步帶動日薪增加，部分現有工程已受到影響，「如果有朋友話呢個盤高啲，就帶走咗原本班工人。」他又稱，拆棚網前要先由雜工清理棚架上的廢物、垃圾和橋板，否則工具或石屎等隨時在拆棚網期間墮下。

對於有言論指未來數日應避免走近已拆除棚網的棚架底下，以免被雜物擊中，周思傑直言「幾時都應該盡量避免，呢幾日就更加」，因為不論如何清理都仍有機會留有雜物，但這個就涉及地盤管理的問題，又稱棚網是由高處開始清拆，相信最底層的棚網和橋板等仍能阻擋。

棚網就地採樣要求初期料影響進度

另外，政府最快下周推出新規定，要求所有棚網送抵工地時就地採樣，送往指定檢測所檢驗並取得合格證明，方可掛上棚架。周思傑稱，地盤其他物料目前都有類似制度，因此承建商一般都會預早訂貨以預留測試時間，取得合格證明之後物料會繼續存放在地盤直至使用。不過，他指新安排一個關鍵問題是化驗所是否有足夠檔期檢驗，加上現時棚網價格飆升及供應短缺，新措施推出初期或會影響工程進度，相信制度運行順暢後就沒有問題。