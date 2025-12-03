全港大維修樓宇周六前須拆除棚網　柴灣炮台山有棚網報告涉造假｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火慘劇釀成嚴重死傷，屋苑外牆當時正架設棚架和棚網，事後被指工程混用達阻燃標準和不達標的棚網。政府宣布，全港正進行大維修約200多幢私人樓和約十宗公營、政府大樓工程，須在周六或以前即時拆除外牆棚網，屋宇署下周亦會推出新指引，以便盡快恢復外牆工程，當中會要求所有棚網送抵工地後，需要按指示就地採集樣本及送交化驗所檢驗，待取得合格結果才可掛上棚。

全港逾300大廈棚網已取樣檢驗 宏福苑工程的棚網被揭發有魚目混珠情況，發展局局長甯漢豪強調，安排並不代表坊間所有棚網均不符合標準，決定只是出於政府希望保障公眾安全、從嚴處理和免除住戶心裡忐忑，費用就需要由承建商按合約條款與私樓或政府部門處理，若有個別工程未能在未來3個工作天內除下棚網，需要個別向相關審查部門申請並提出合理理據。她又指，屋宇署、房屋局獨立審查組和建築署等，過去數日已前往300多幢正進行大維修的大廈，於高、中、低等不同位置採集棚網樣本，當中部分高位樣本更需要由棚架師傅協助取樣，合共數以千計的樣本正送往指定化驗所檢驗，如有棚網不達標將按《建築物條例》或循刑事方向追究到底。

柴灣屋邨炮台山屋苑棚網涉虛假文書 另外，警方正調查柴灣峰華邨和炮台山富澤花園懷疑使用棚網涉及行使虛假文書的情況，兩個屋苑的棚網均宣稱由山東宸旭化纖繩網有限公司生產，以及分別宣稱國家勞動保護用品質量監督檢驗中心或濱州市檢驗檢測中心發出的棚網阻燃合格報告，惟前者指並無發出相關證書、後者暫時無法聯絡，所有聯絡方法均是「空號」。保安局局長鄧炳強指，特區政府已立案調查並將嚴肅處理、追究到底，案件交由港島總區重案組調查，當局預計會就更多類似案件展開調查。他指，港府已經與內地相關單位聯絡，對方將全面配合本港調查，本港亦會調查棚網由誰提供、有哪些地方正使用這些棚網。