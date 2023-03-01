全港學童毋須戴口罩 小學幼稚園快測暫至月中

「口罩令」今日全面撤銷，部分幼童的校園生活均在「口罩令」下度過。教育局昨回覆指，有關撤銷安排適用於全港學校，至於小學、幼稚園和特殊學校師生回校前的快速測試要求，暫會繼續維持至本月15日，往後安排將適時公布。炮台山循道衛理中學校長沈立平向本報稱，相信學生需時適應除口罩，屆時老師會多作教導，盼建立疫後衛生意識。他又說，部分同學或未見過大家真面目，料日後有助拉近彼此關係、減低隔膜，交流增加後絕對有助改善社交關係。

本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆指，幼稚園的感染風險雖然較中、小學略高，但三者風險也不會太大，呼籲學校和家長毋須太擔心。不過，他指3歲幼童自出生以來，已活在戴口罩的社會下，當看見別人脫口罩或感徬徨、焦慮，認為家校需要給予多一點空間和時間，「有心機地𠱁佢哋唔戴」，而3至5歲幼童或可透過說故事形式解釋。他重申，幼稚園部分師生或不再戴口罩，雙方也要互相包容、尊重個人抉擇。

立法會議員江玉歡希望，學校可舉辦更多活動，鼓勵小朋友積極融入校園生活、學習應對其他疾病等，「希望幾個月時間追返過去失去嘅時光。」她又說，學校和家長應鼓勵沒有病的小朋友脫下口罩，「唔能夠永遠要佢戴口罩」，亦呼籲家長要放心，以免戴口罩成病態。