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2022-10-03 07:30:00
日報

全港家庭運動日2022 互動有趣 小朋友家長老師 共度愉快週末

資料由客戶提供

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無論大人小朋友，都要養成適量運動的習慣，以保持身體健康。為讓幼兒從小培養做運動的習慣，中國香港體適能總會承蒙香港賽馬會慈善信託基金的捐助，推行一項為期三年之「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃，為全港150所幼稚園和有需要之家庭提供體適能支援。

Mini Circuit循環訓練的部分創新項目，倣效成人體適能訓練，並加入遊戲及親子元素。

中國香港體適能總會特意主辦『全港家庭運動日2022』以『親子體適能』作為主題，疫情下為家庭於假日提供一個健康活動的平台。活動將於102223日在鑽石山荷里活廣場舉行，歡迎家長帶同37歲子女一同參加。於場內設有多元化項目能提升活動的趣味性，增加家庭的互動機會，如充氣挑戰障礙賽、Mini Circuit循環訓練，並設有體適能評估及測試，讓家長更了解自己及子女的體適能發展情況，獲得體適能及健康生活的訊息。此外，是次更新增設了幼師體適能培訓工作坊，與老師交流『自由遊戲FREEPLAY』的概念，讓小朋友、家長和老師一起渡過一個愉快的週末。

多元化項目內容

充氣挑戰障礙賽：

充氣障礙賽設有不同的大型障礙物，親子必須通過重重挑戰到達終點！場地更設軍事風格的打卡點，令親子更投入進行挑戰。

Mini Circuit循環訓練：

Mini Circuit是在體適能訓練中為較新穎及稀有的活動。由專業兒童體適能導師帶領，以倣效成人體適能訓練項目，再配合遊戲及親子的元素，是專為幼兒而設的創新幼兒體適能訓練。

體適能測試及Freeplay

測試區會為家長及小朋友提供現場體適能評估，並由專業體適能教練即場分析測試結果。Freeplay 區則設置大型遊戲設施，小朋友可自由發揮創意共同遊樂。

小朋友通過不同的大型障礙，才可到達終點。

場內設軍事風格打卡點，讓小朋友更投入進行挑戰。

「賽馬會家校幼兒體適能學堂- 全港家庭運動日2022

日期：    20221022-23 (星期六、日)
時間：    上午十時至下午七時
每節    90分鐘 (每日5) *需在網上預約
人數    每節60個家庭
對象    37歲小朋友和家長
地點：    鑽石山 荷里活廣場中庭
報名日期：2022101日起 (名額有限，滿額即止)
報名方法：https://familyfitnessfestival2022.eventbrite.com/

備註 :      

  • 免費入場
  • 因人數限制，活動需預先在網上預約，不設現場報名
  • 活動開幕禮將於1022下午三時零五分至三時三十五分舉行
  • 參與活動人數比例 - 1家長：1兒童
  • 活動有機會因根據政府防疫條例而作出調動

 

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