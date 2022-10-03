全港家庭運動日2022 互動有趣 小朋友家長老師 共度愉快週末

無論大人小朋友，都要養成適量運動的習慣，以保持身體健康。為讓幼兒從小培養做運動的習慣，中國香港體適能總會承蒙香港賽馬會慈善信託基金的捐助，推行一項為期三年之「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃，為全港150所幼稚園和有需要之家庭提供體適能支援。

中國香港體適能總會特意主辦『全港家庭運動日2022』以『親子體適能』作為主題，疫情下為家庭於假日提供一個健康活動的平台。活動將於10月22及23日在鑽石山荷里活廣場舉行，歡迎家長帶同3至7歲子女一同參加。於場內設有多元化項目能提升活動的趣味性，增加家庭的互動機會，如充氣挑戰障礙賽、Mini Circuit循環訓練，並設有體適能評估及測試，讓家長更了解自己及子女的體適能發展情況，獲得體適能及健康生活的訊息。此外，是次更新增設了幼師體適能培訓工作坊，與老師交流『自由遊戲FREEPLAY』的概念，讓小朋友、家長和老師一起渡過一個愉快的週末。

多元化項目內容

充氣挑戰障礙賽：

充氣障礙賽設有不同的大型障礙物，親子必須通過重重挑戰到達終點！場地更設軍事風格的打卡點，令親子更投入進行挑戰。

Mini Circuit 循環訓練：

Mini Circuit是在體適能訓練中為較新穎及稀有的活動。由專業兒童體適能導師帶領，以倣效成人體適能訓練項目，再配合遊戲及親子的元素，是專為幼兒而設的創新幼兒體適能訓練。

體適能測試及 Freeplay ：

測試區會為家長及小朋友提供現場體適能評估，並由專業體適能教練即場分析測試結果。Freeplay 區則設置大型遊戲設施，小朋友可自由發揮創意共同遊樂。