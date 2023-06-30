全港市民旅客 盡情食、玩、買 7.1逾千食肆推七一優惠 開心購物節 四大主題輪流出擊

香港在未來兩個月將迎來多輪大型消費推廣活動，讓市民和旅客盡情食、玩、買。超過1,000間食肆趁疫情復常後首個7.1假期，推出指定菜式和餐飲優惠，包括象拔蚌、冬瓜盅小菜套餐、六頭鮑魚宴等可享七一折；香港零售管理協會亦於7至8月舉辦「香港開心購物節」，近150個品牌、共約6,000間商舖將送出約值15億元著數，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個巨無霸等。獲選消費者更可參與遊戲，可在指定時間內在超市任選貨品等。財政司長陳茂波期望零售和旅遊業撐起香港復甦進程，為經濟增添動力。

行政長官李家超早前預告，為讓市民「開開心心」同慶回歸日，逾千間食肆將於7.1當日推出指定菜式或餐飲品七一折優惠。飲食業界昨公布優惠詳請，有至少1,452間食肆參與，多間大型連鎖快餐店及餐飲集團均有響應七一餐飲優惠，包括麥當勞、KFC、大家樂、大快活、美心，以及多間酒樓等。其中，陶源酒家提供六頭鮑魚宴(四位用原價668元)七一折，堂食京式片皮鴨(原價298元)亦有優惠，七一折後為212元；富臨酒樓特價售賣象拔蚌，七一折後每條424元。大家樂則推出原價140元的「冬瓜盅二人小菜套餐」享有七一折，但只限部分分店享用。大快活則在午市提供粟米肉粒飯七一折。餐務管理協會主席梁振華聲言，業界今次已「豁咗出去」，已預算七一當天不賺錢。飲食界立法會議員張宇人則稱將視乎業界反應，不排除7月16日第二輪電子消費券發出當日推出類似優惠。他強調，七一折優惠並不小，如果優惠期太長或影響食肆財政收入；又指沒有上市公司的生意額有多達三成利潤，「(如果)全單七一折優惠，我啲老友同支持者都走晒。」

香港零售管理協會為慶祝成立40周年，將於7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節-食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，為香港市民及遊客送出價值約15億元禮遇。活動按商戶類別分為四大主題，每個主題為期兩周，向市民及遊客送出不同類別的禮品和折扣優惠，包括30項、共超過130萬份禮品，如麥當勞將送出1萬個巨無霸，星巴克送出10萬杯咖啡，CSL Mobile更送出100萬張5G亞太區漫遊通行證，市民毋須購物便可得到有關禮品。消費者滿足指定要求，有機會獲選參與體驗式禮遇，如在超市1分鐘內任選貨品、免費參與咖啡拉花工作坊、全年免費享用「麥炸雞」套餐等。大會亦會透過指定平台，送出電子優惠券；am730亦會透過報章送出實體優惠券，提供精選優惠禮遇。有關禮遇多達230項，包括購物折扣，消費達指定金額扣減單價或贈送禮品等。

陳茂波：望零售和旅遊業加把勁

財政司長陳茂波昨出席購物節啟動禮時表示，訪港旅客在4、5月份已接近290萬人次，約為疫情前的五成多；零售銷貨值和餐飲業亦回復至疫情前約九成。惟香港經濟的「三頭馬車」中，出口仍面對挑戰，今年至今下跌超過10%；固定資產投資有所增加，但經濟效益需時反映。他期望零售和旅遊業加把勁，撐著香港復甦進程，為經濟增添動力。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指，業界滿意派發消費券安排，但預期下期消費券的效應或不及以往熾熱，期望購物節帶動消費氣氛，提升消費券作用。她又指，訪客旅客人數已逐步回升，但速度未及預期，業界在五一的生意恢復至疫情前約一半，內地旅客消費力亦較以往下跌一至兩成。她表示，內地旅客過往或特意來港消費，現時多在香港有特定活動再順便消費；期望隨著內地經濟復甦，相關旅客消費力會進一步提升。