全港戲院日不少市民入場看電影　市民稱票價優惠亦能帶動其他消費

今天是「全港戲院日」，全港50多間戲院所有電影，每張票價劃一30元，適用於全日任何時段的電影場次，以及任何放映格式的電影。在旺角一間戲院，不少市民入場看電影，又認為優惠票價有助推動市民出來看電影，連帶能帶動其他消費。

有市民表示，趁今日有優惠票價特地入場看電影，早一兩天前已經預先在網上買票，認為「全港戲院日」除了推動市民出來看電影，連帶亦能帶動其他消費。 有市民說，在戲院看電影的體驗，較在家裡上網看戲好，優惠票價能鼓勵更多市民入戲院支持港產片，如果在多一些日子舉辦戲院日推出優惠票價，就更加好。