全港戲院日不少市民入場看電影　市民稱票價優惠亦能帶動其他消費

今天是「全港戲院日」，全港50多間戲院所有電影，每張票價劃一30元，適用於全日任何時段的電影場次，以及任何放映格式的電影。在旺角一間戲院，不少市民入場看電影，又認為優惠票價有助推動市民出來看電影，連帶能帶動其他消費。
有市民表示，趁今日有優惠票價特地入場看電影，早一兩天前已經預先在網上買票，認為「全港戲院日」除了推動市民出來看電影，連帶亦能帶動其他消費。 有市民說，在戲院看電影的體驗，較在家裡上網看戲好，優惠票價能鼓勵更多市民入戲院支持港產片，如果在多一些日子舉辦戲院日推出優惠票價，就更加好。
深圳遊客：留港一天也值得考慮抽時間入場看電影
由深圳遊客表示，途經戲院外才聽聞今日有優惠票價，認為價格比深圳更加便宜，即是只留港一天也值得考慮抽時間入場看電影，但認為宣傳不足，至少要在戲院門口擺放宣傳易拉架，讓更多旅客知道相關優惠。 今次是香港戲院商會連續三年舉辦「全港戲院日」，市民在戲院票房購買，每人每次最多可買4張戲票，網上購票就以各院線購票限制為準。今天將不另設長者、小童及學生優惠，包場及特備節目亦不在優惠計劃之內，其他戲院優惠及電影贈券今天亦不適用。戲院商會期望，以優惠價吸引更多觀眾入戲院看電影。原文刊登於 香港電台