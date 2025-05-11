全港戲院日錄19.4萬人次入場 戲院商會：入座率較前兩屆高

昨日(11日)是全港戲院日，票價劃一30元，共有53間戲院參與，放映場次達1,774場。香港戲院商會表示，全日共有逾19.4萬人次到戲院欣賞電影，比對上一個周六增加超過3倍，入座率為83%，較前兩屆高。商會表示，雖然未能刷新去年的20.3萬多入場人次記錄，但考慮到參加戲院日之戲院數目較上年減少16%，商會對這佳績感到非常滿意。

商會表示，今年「全港戲院日」於母親節前夕舉行，商場、零售商戶及餐廳積極配合推出各式其式的優惠，響應商會鼓勵市民外出消費。戲院所在的商場及社區，人流明顯比任何一個假日更多。商會昨日特別走訪多個在戲院附近的商舖都認同，活動有助帶動人流，商戶表示，昨日餐飲及零售商的銷售額都有顯著增長，希望可以多舉辦這種鼓勵全民外出消費的業界活動，各界在協同效應下令市面更興盛。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，由於戲院數目及座位數目較去年減少了近16%，但仍能維持此成績，商會十分滿意。商會留意到昨日各商場人流非常暢旺，同時亦留意到戲院除一家大小的客人外，比較多年輕人與志趣相近的朋友一起入戲院睇戲，反映戲院日對年青人頗具吸引力，以及戲院是年輕人心目中進行社交活動的好地方。

香港電影發展局主席王英偉表示，全港戲院日不僅刺激觀眾入戲院看戲意欲，還成功號召各商戶紛紛響應，對提振經濟非常有用。香港電影發展基金會繼續支持有利電影業發展的措施。