全港戲院日 市民線上線下搶購30蚊戲票 有炒家貴3倍放黃牛飛

為政府「開心香港」活動打頭陣的「全港戲院日」明天舉行，昨日頓成「搶飛日」！有市民為購「30蚊戲票」，願花數小時在網上或到戲院輪候，部分戲院網站更顯示排隊人數超過2萬人，輪候時間竟達4,600分鐘，更有人等到付款時「被彈出網外」，未開心先一肚氣！一票難求下，「黃牛黨」亦出動，有人標價240元放售兩張男兒當入樽(日語 IMAX版)戲飛，圖趁機賺一筆。
「全港戲院日」不論放映格式的電影戲票均以30元出售，翻查網上資料，電影《男兒當入樽》(日語IMAX版)今日票價100至130元，《殺神John Wick 4》(IMAX版)則介乎120至200元。《超級瑪利歐兄弟大電影》(2D MX4D 粵語版)亦要95至155元。換言之，購入相關戲飛的幸運兒，一票已省下約百元，一家四口更可慳了三、四百元。「在慳得一蚊得一蚊」的大環境下，昨早11時開售前有大批市民在戲院外排隊，其中觀塘APM一間戲院，未到11時已約有過百人排隊，排頭位的市民胡先生指，開售前3小時到場排隊，買到4張戲飛。有到旺角朗豪坊的戲院買飛的市民則指，早上9時15分已到場，排了約2小時買4張票，與子女度過家庭日。亦有市民指，「平日唔捨得睇，已有幾年無入場」，趁今次優惠專誠排隊買飛入場。
網上輪候顯示要等4,600分鐘
不少市民則在網上購票，致多間院線的網上售票系統疑流量超負荷一度未能登入，有戲院網站顯示排隊人數超過2萬人，輪候時間需近4,600分鐘；有市民等到付款時則出現「無法連線到此頁面」、「Service Unavailable」、「504 Gateway Time-out」等字眼。有網民分享感受坦言灰爆，「不應貪這些小便宜」。有市民笑言「唔理咩時間咩戲，只要買到就得」；亦有網民指「與數名朋友同時間搶飛，諗住邊個買到都好，點知我同另一個(朋友)同時一齊買到8張，多出8張點算呀。」
黃牛飛標價高3倍
部分熱門戲飛則出現「炒賣」，有人在拍賣網站標價240元，出售兩張《The First Slam Dunk(男兒當入樽)》日語IMAX版戲飛，「炒價」與原價相若，而較「30蚊」優惠價則高3倍。另外，熱門的《教廷第一驅魔人(The Pope's Exorcist)》、《死屍死時四十四》等的戲票，都見有炒賣。不過，亦見有市民在網上以原價30或40元(連網上手續費)放售，部分人解釋是「買多咗」，近傍晚放售價格多貼近原價轉售，似為免「炒燶飛」而降價放售。有人炒賣，有人徵收，有網民擬以220元「收購兩張」《John Wick 4》(德福MX4D)戲飛。香港戲院商會對市民反應非常熱烈，踴躍購買戲票支持戲院，令業界感極為鼓舞；就各戲院均出現人龍，網絡亦出現擠塞，商會強調各院線已盡最大努力處理購票的輪候情況及疏導人潮，部分時間出現未能進入網頁及手機應用程式的情況，商會向各輪候購票的市民造成不便表示歉意。
炒飛屬違法
《公眾娛樂場所條例》訂明，如門票是授權進入根據該條例獲發牌的公眾娛樂場所如戲院，任何人以超過該場所的東主或管理人或該場所內所舉行的活動的籌辦人就活動所定的款額的票價，售賣或要約出售該等門票(俗稱「黃牛票」)，或展示或管有該等門票以供出售，或遊說他人購買該等門票，即屬犯罪，一經定罪可處罰款2,000元。