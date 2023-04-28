全港戲院日 市民線上線下搶購30蚊戲票 有炒家貴3倍放黃牛飛

為政府「開心香港」活動打頭陣的「全港戲院日」明天舉行，昨日頓成「搶飛日」！有市民為購「30蚊戲票」，願花數小時在網上或到戲院輪候，部分戲院網站更顯示排隊人數超過2萬人，輪候時間竟達4,600分鐘，更有人等到付款時「被彈出網外」，未開心先一肚氣！一票難求下，「黃牛黨」亦出動，有人標價240元放售兩張男兒當入樽(日語 IMAX版)戲飛，圖趁機賺一筆。

「全港戲院日」不論放映格式的電影戲票均以30元出售，翻查網上資料，電影《男兒當入樽》(日語IMAX版)今日票價100至130元，《殺神John Wick 4》(IMAX版)則介乎120至200元。《超級瑪利歐兄弟大電影》(2D MX4D 粵語版)亦要95至155元。換言之，購入相關戲飛的幸運兒，一票已省下約百元，一家四口更可慳了三、四百元。「在慳得一蚊得一蚊」的大環境下，昨早11時開售前有大批市民在戲院外排隊，其中觀塘APM一間戲院，未到11時已約有過百人排隊，排頭位的市民胡先生指，開售前3小時到場排隊，買到4張戲飛。有到旺角朗豪坊的戲院買飛的市民則指，早上9時15分已到場，排了約2小時買4張票，與子女度過家庭日。亦有市民指，「平日唔捨得睇，已有幾年無入場」，趁今次優惠專誠排隊買飛入場。

網上輪候顯示要等4,600分鐘

不少市民則在網上購票，致多間院線的網上售票系統疑流量超負荷一度未能登入，有戲院網站顯示排隊人數超過2萬人，輪候時間需近4,600分鐘；有市民等到付款時則出現「無法連線到此頁面」、「Service Unavailable」、「504 Gateway Time-out」等字眼。有網民分享感受坦言灰爆，「不應貪這些小便宜」。有市民笑言「唔理咩時間咩戲，只要買到就得」；亦有網民指「與數名朋友同時間搶飛，諗住邊個買到都好，點知我同另一個(朋友)同時一齊買到8張，多出8張點算呀。」

