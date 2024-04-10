全港戲院日2024｜30元戲飛4.17開搶　戲院商會冀吸引22萬人流

市民又可以30元入場睇戲！香港戲院商會宣布舉辦全港戲院日，全港市民在4月21日可在全港63間戲院，以劃一票價30元睇戲，IMAX、4DX都睇得。
商會今年再獲政府支持舉辦新一屆全港戲院日。「全港戲院日2024」於4月21日舉行，預計屆時上映的電影將超過70套。商會希望藉舉行是次活動,可以讓全港市民再次以小小票價，到戲院享受大大觀影娛樂。
全港有63間戲院參與
全港有63間戲院參與，包括：ACX Cinemas@ 北角匯、百老匯院線、華懋電影院線 影藝院線、Cinema City 院線、CGV D2 Place 英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema 寶石戲院、MCL 院線、新寶院線’、新光戲院，貴賓院適用。(排名不分先後，以英文字母順序排列)
活動當日的戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，除ACX Cinema @北角匯戲院4月17日 票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於4月20日起預售外。於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。
另至於長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變；當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正(包場及特備節目除外)。
同時包括以下電影格式：4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA。
《十二怪盜》 票房難再現
去年為疫情後鼓勵觀眾重回戲院，體驗各院線提供的多種放映格式，而舉辦了「全港戲院日2023」，吸引了超過22萬人次到戲院欣賞電影，更創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次記錄。
香港戲院商會理事長袁彥文表示，去年有疫情過去加持，但今次活動亦希望能夠吸引等同去年22萬的人流，帶動社會氣氛、促進消費，「 希望市民同家人睇戲之前喺附近飲過茶， 睇完之後食個飯」。
袁彥文又提到過去的復活節假期四天的電影票房較去年好，但其中歸因於本地男團有電影推出，導致粉絲掃票支持，「 不過呢啲情況可一不可再」， 扣除這因數復活節票房有雙位數跌幅。 他承認30元活動對改變行業現況杯水車薪，但亦希望藉著活動改變市場氣氛。
被問到全年票房何時能夠回復疫情前，袁彥文指，需考慮不少因素， 但由於去年荷裡活出現罷工， 今年電影產量不正常，相信需要去到25年底才能回復正常。