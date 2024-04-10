全港戲院日2024｜30元戲飛4.17開搶　戲院商會冀吸引22萬人流

市民又可以30元入場睇戲！香港戲院商會宣布舉辦全港戲院日，全港市民在4月21日可在全港63間戲院，以劃一票價30元睇戲，IMAX、4DX都睇得。 商會今年再獲政府支持舉辦新一屆全港戲院日。「全港戲院日2024」於4月21日舉行，預計屆時上映的電影將超過70套。商會希望藉舉行是次活動,可以讓全港市民再次以小小票價，到戲院享受大大觀影娛樂。

全港有63間戲院參與 全港有63間戲院參與，包括：ACX Cinemas@ 北角匯、百老匯院線、華懋電影院線 影藝院線、Cinema City 院線、CGV D2 Place 英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema 寶石戲院、MCL 院線、新寶院線’、新光戲院，貴賓院適用。(排名不分先後，以英文字母順序排列) 活動當日的戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，除ACX Cinema @北角匯戲院4月17日 票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於4月20日起預售外。於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。 另至於長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變；當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正(包場及特備節目除外)。 同時包括以下電影格式：4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA。