全港戲院日5月10日舉行　劃一30元看電影12點開搶 (附購票連結)

香港戲院商會早前宣布，連續第三年舉辦全港戲院日，市民在5月10日可在全港53間戲院，以劃一票價30元看電影，IMAX、4DX都適用。相關門票可以在今日5月7日中午12時開搶。 商會今年再獲政府支持舉辦新一屆全港戲院日。「全港戲院日2025」於5月10日舉行，料屆時上映的電影將超過70套。市民可在全港53間戲院，以票價一律港幣30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中、任何放映格式的電影，以至享受貴賓院的非凡體驗，體會入戲院看電影為不可替代的消遣娛樂。

復活節檔期票房欠佳 香港票房有限公司早前公布，今年復活節檔期(4月18日至21日)的電影票房，香港票房僅12,675,957元，較比去年復活節同期大跌65.6%。袁彥文認為，除了市民外遊，加上今年復活節檔期同時沒有太多新電影上映， 種種因素導致票房表現欠佳。 他又指，去年電影票房表現好懷參半，雖有兩部港產片票房過億，但整體受西片票房不佳影響；電影票房受題材影響，但近年香港觀眾口味改變，「 有好嘅電影相信觀眾一定願意入場睇」，而 回顧過去最好表現的港產片都在疫情後推出，反映政府和電影業界都要發掘符合香港市場的題材。 至於戲院日可否令電影業走出寒冬，袁認為，活動是業界的盛事，原意是以政府支助回饋觀眾； 活動雖有短時間的宣傳作用，但對培育年輕觀眾和吸引人入場則作用不大，最終仍是要電影人 製造出符合市場口味的作品，放上大銀幕才是最有效的方法。