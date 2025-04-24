全港戲院日5月10日舉行　劃一30元看電影5月7日開搶

香港戲院商會今日(24日)宣布，連續第三年舉辦全港戲院日，市民在5月10日可在全港53間戲院，以劃一票價30元看電影，IMAX、4DX都適用。相關門票可以在5月7日中午12時開搶。 商會今年再獲政府支持舉辦新一屆全港戲院日。「全港戲院日2025」於5月10日舉行，料屆時上映的電影將超過70套。市民可在全港53間戲院，以票價一律港幣30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中、任何放映格式的電影，以至享受貴賓院的非凡體驗，體會入戲院看電影為不可替代的消遣娛樂。

於5月10日活動當日的戲票於5月7日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售(寶石戲院將於5月9日於票房發售戲院日戲票) ，在戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。有市民帶同小朋友今午入場欣賞一套以貓為題材的電影，媽媽指無論以前拍拖時，或現在有小朋友後，一直都會到戲院看電影，計劃在全港戲院日當天都會入場欣賞。 香港戲院商會理事長袁彥文表示，感謝各區戲院及片商再次促成活動，令業界可提供超值的優惠吸引不同年齡層的觀眾入戲院。業界目標為達到20萬人次入場觀影，並希望政府能提供更多支援，提升電影製作質素及觀影體驗。

復活節檔期票房欠佳 香港票房有限公司昨日公布，今年復活節檔期(4月18日至21日)的電影票房，香港票房僅12,675,957元，較比去年復活節同期大跌65.6%。袁彥文認為，除了市民外遊，加上今年復活節檔期同時沒有太多新電影上映， 種種因素導致票房表現欠佳。 他又指，去年電影票房表現好懷參半，雖有兩部港產片票房過億，但整體受西片票房不佳影響；電影票房受題材影響，但近年香港觀眾口味改變，「 有好嘅電影相信觀眾一定願意入場睇」，而 回顧過去最好表現的港產片都在疫情後推出，反映政府和電影業界都要發掘符合香港市場的題材。 至於戲院日可否令電影業走出寒冬，袁認為，活動是業界的盛事，原意是以政府支助回饋觀眾； 活動雖有短時間的宣傳作用，但對培育年輕觀眾和吸引人入場則作用不大，最終仍是要電影人 製造出符合市場口味的作品，放上大銀幕才是最有效的方法。