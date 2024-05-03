全港最大型室內超馬接力賽　飛越啟德100KM 跑步機慈善挑戰賽6月22至23日開跑

由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」將於6月22日及23日在荃灣D．PARK舉行，會是全港最大型的室內超馬接力賽。

跑手每跑10公里，飛越啟德將會捐出等同於 700卡路里的食物予慈善機構，讓有需要的基層市民獲得溫飽。

精英名人齊支持

今屆賽事雲集一眾運動精英、企業機構、傳媒名人及家庭跑手組隊參賽。除了多位傑出跑手包括陳家豪、紀嘉文、楊志成、黃浩聰、黄啟樂、羅映潮、文少杰等，率領所屬跑會的精英參與100公里組別賽事，多達18 個本港知名跑會亦會傾巢而出，匯聚超過 180位長跑好手於跑步機上比賽。而機構及企業組分別設有100公里、50公里及10公里賽事。