全港最大型室內超馬接力賽　飛越啟德100KM 跑步機慈善挑戰賽6月22至23日開跑

由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」將於6月22日及23日在荃灣D．PARK舉行，會是全港最大型的室內超馬接力賽。
跑手每跑10公里，飛越啟德將會捐出等同於 700卡路里的食物予慈善機構，讓有需要的基層市民獲得溫飽。
精英名人齊支持
今屆賽事雲集一眾運動精英、企業機構、傳媒名人及家庭跑手組隊參賽。除了多位傑出跑手包括陳家豪、紀嘉文、楊志成、黃浩聰、黄啟樂、羅映潮、文少杰等，率領所屬跑會的精英參與100公里組別賽事，多達18 個本港知名跑會亦會傾巢而出，匯聚超過 180位長跑好手於跑步機上比賽。而機構及企業組分別設有100公里、50公里及10公里賽事。
去年奪得精英組冠軍及跑會組亞軍的樂家跑會將再度組隊出賽，跑會創辦人陳家豪表示，100公里接力賽事不但講求耐力，更重視策略，考驗團體精神，今年將會再全力以赴，有望再創佳績。立法會議員暨「青途發展社區發展協會」執委會主席鄭泳舜今年將再次率領「青途」及一眾運動員出戰機構100公里組別賽，除希望蟬聯冠軍外，亦會繼續身體力行啟發社會各界人士投入跑步。
是次活動特設親子及三代同堂組別予公眾參與，讓一家大小組隊參賽，發揮合作精神及競逐獎項。參加者將於限時20分鐘內接力競跑，各組別中跑出最長距離的隊伍，可獲得豐富獎品。而籌款最高金額的參加者，可獲2張香港航空來回東京的商務客位機票。
飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2024
日期：2024年6月22、23日（星期六、日）
時間：上午9時至晚上7時30分（6月22日）
上午8時至晚上7時30分（6月23日）
地點：荃灣 D．PARK L1中庭
活動詳情及報名
賽程：
6月22日（星期六）
• 10公里企業及機構組
• 50公里企業及機構組
• 100公里企業及機構組
• 10公里傳媒及名人組
6月23日（星期日）
• 父子/父女組
• 母子/母女組
• 三代同堂組
• 100公里跑會組