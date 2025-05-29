全港最老小巴司機？88歲婆婆寶刀未老 「人唔做嘢就脫節」

近日有內地網民在社交平台抖音分享影片，記錄香港一位88歲高齡橙紅短髮婆婆仍在駕駛紅頂小巴，引發熱議，影片可見這位婆婆已有60多年的小巴駕駛經驗，技術仍然寶刀未老，精神飽滿，談吐對答精靈獲流利得內地網民關注。
有內地抖音網民去年起多次記錄一位橙紅短髮高齡婆婆駕駛紅頂小巴。片中可見，她精神飽滿，駕駛的小巴行駛於上水至坪輋之間，於公路加速時雖快但卻穩定，用波棍等技術仍然寶刀未老，沒有因年紀大而生疏。
「載客返工一定要快」
當被指其駕駛速度頗快時，婆婆笑言在香港駕車必須要有一定車速，「載客返工一定要快」、「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無，呠到你暈」、「揸搵食車如果揸得慢，人哋鬧你『返去湊仔啦』」，又展示了身份證及駕駛執照，可見她姓何，出生於1937年，如果2025年過了生日就已經88歲，執照有效期至明年7月30日。她指已有60多年小巴駕駛經驗，又透露自己每周工作四天，「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔係話關後生同老嘅問題」。被問到長壽秘訣時，婆婆立即回答「無秘訣，食又無啖好食，做到隻積咁」。
網民驚嘆手車好穩：呢啲先係車神
婆婆清晰的思路和嫻熟的駕駛技術令網民驚嘆，「為何高壽，因為普遍心態好」、「香港對年齡很包容啊，內地到35歲都不好找工作了」、「呢啲先係車神」、「手車好穩」、「我都坐過佢車，80幾歲啦」、有人甚至懷疑婆婆可能是「全港年紀最大的搵食車女司機」。
運輸署規定 70歲以上職業司機須進行體檢
有部份網民則擔心婆婆年紀過大，怕她在駕駛過程中出現突發狀況或發生意外。不過，婆婆也強調自己已通過運輸署的健康檢查。運輸署規定，年滿70歲或以上人士，必須遞交1份由註冊醫生簽發的「體格檢驗證明書」，證明體格適宜駕駛及控制所申請的有關車輛類別，該體格檢驗報告必須於申請駕駛執照當日前4個月內簽發，申請人只能選擇1年或3年駕駛執照，換言之，70歲以上的司機至少每年要做1次體檢，檢查血壓、心臟和視力等身體狀況。