全港最老小巴司機？88歲婆婆寶刀未老 「人唔做嘢就脫節」

有內地抖音網民去年起多次記錄一位橙紅短髮高齡婆婆駕駛紅頂小巴。片中可見，她精神飽滿，駕駛的小巴行駛於上水至坪輋之間，於公路加速時雖快但卻穩定，用波棍等技術仍然寶刀未老，沒有因年紀大而生疏。

「載客返工一定要快」

當被指其駕駛速度頗快時，婆婆笑言在香港駕車必須要有一定車速，「載客返工一定要快」、「你行得慢，（後方車輛）催到你命都無，呠到你暈」、「揸搵食車如果揸得慢，人哋鬧你『返去湊仔啦』」，又展示了身份證及駕駛執照，可見她姓何，出生於1937年，如果2025年過了生日就已經88歲，執照有效期至明年7月30日。她指已有60多年小巴駕駛經驗，又透露自己每周工作四天，「人好賤格，一唔做就退化，同呢個社會脫節就退化，唔係話關後生同老嘅問題」。被問到長壽秘訣時，婆婆立即回答「無秘訣，食又無啖好食，做到隻積咁」。