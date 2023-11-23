全港最高聖誕樹明天西九開放 首度設聖誕市集

西九文化區管理局董事局今日(23日)舉行第116次會議。西九文化區管理局馮程淑儀介紹西九的最新發展及即將舉辦的活動。為迎接普天同慶的聖誕節，位於西九海濱草坪西面、全港最高的聖誕樹將於明天正式向公眾開放，直至明年1月1日。此外，由下月1日至3日，在海濱草坪東面將舉辦「夜樂西九」音樂表演，詳情將於下周公布。



設20米聖誕樹 下月將舉辦加強版「夜樂西九」 聖誕節將至，位於西九海濱草坪西面的全港最高聖誕樹，於明天(23日)正式向公眾開放，直至明年1月1日。此外，管理局亦將首次舉辦「聖誕市集」，在本月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行，為期10天的露天市集將設有近25個特色攤位，提供創意餐飲、特式零售及現場音樂表演。此外，下月1日至3日，將在海濱草坪東面呈獻加強版「夜樂西九」，詳情將於下周公布。