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2023-11-23 19:40:52

全港最高聖誕樹明天西九開放 首度設聖誕市集

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全港最高聖誕樹將於明天開放。（旅發局）

全港最高聖誕樹將於明天開放。（旅發局）

西九文化區管理局董事局今日(23日)舉行第116次會議。西九文化區管理局馮程淑儀介紹西九的最新發展及即將舉辦的活動。為迎接普天同慶的聖誕節，位於西九海濱草坪西面、全港最高的聖誕樹將於明天正式向公眾開放，直至明年1月1日。此外，由下月1日至3日，在海濱草坪東面將舉辦「夜樂西九」音樂表演，詳情將於下周公布。
 

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設20米聖誕樹 下月將舉辦加強版「夜樂西九」

聖誕節將至，位於西九海濱草坪西面的全港最高聖誕樹，於明天(23日)正式向公眾開放，直至明年1月1日。此外，管理局亦將首次舉辦「聖誕市集」，在本月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行，為期10天的露天市集將設有近25個特色攤位，提供創意餐飲、特式零售及現場音樂表演。此外，下月1日至3日，將在海濱草坪東面呈獻加強版「夜樂西九」，詳情將於下周公布。

三星堆展覽至今錄得逾10萬人次入場

M+方面，為慶祝博物館開幕兩周年，M+於本月12日讓公眾人士免費入場，博物館當日錄得近2.2萬人次入場，是M+開幕以來第二高的單日訪客人次。香港故宮文化博物館方面，於今年9月27日起展出的「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽反應熱烈，截至11月19日，展覽已吸引超過107,000入場人次，展期至明年1月8日。
 

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