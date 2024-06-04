全港跨界別力推「好客之道」 楊潤雄：作為提醒不設賞罰

政府「好客之道」運動昨日正式啟動，活動覆蓋全港18區，包括學校、大小商戶及各行業等。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，活動作為一個提醒，沒有賞罰制度，盼以正面方式鼓勵大家「行多一步，好客之道」。有飲食和酒店業界表示運動可令社會同心改善風氣，但亦指出大眾過於著眼個別不禮貌個案，希望可多宣傳表現良好的業界。 「好客之道」運動由多方合作推行，當局為業界製作了培訓短片，鼓勵業界以好客之道的精神服務顧客。而教育局會向全港學校提供學與教資源，並建議學校推動禮貌相關活動，如善用周會、德育科、旅遊及款待科等課堂舉辦活動。教育局昨向學校發出通函，鼓勵學校透過校本學習活動加強學生對「禮貌」的重視，以及積極向社區及持份者展示學校推行「禮貌」學習活動成果等。

民政事務總署將安排各區民政事務處統籌地區力量支持活動，包括於18區籌備活動向市民宣傳「好客之道」訊息，在社會宣揚友善和禮貌的文化，派發宣傳品、播放短片等。 另外，旅發局旅遊義工計劃會進一步招募更多市民，尤其年輕人，在各個旅客諮詢中心向遊客介紹各種旅遊主題，並即日推出好客之道宣傳片。 楊潤雄：弘揚熱情好客精神 楊潤雄指，過去曾經在媒體上，看到旅客受到不禮貌對待的個別個案，認為這一小撮害群之馬影響廣大高質素服務界別的前線人員，亦有損香港形象。

他又指，為落實港澳辦主任夏寶龍提出的「香港無處不旅遊」理念，除了要發掘香旅遊資源、開發旅遊產品外，都要弘揚熱情好客精神；當局希望鼓勵及推動社會各個階層，積極參與推廣好客之道，熱情接待旅客。

考慮推出獎賞計劃 是次活動沒有賞罰制度，全靠發自心底展示友好，故如非涉濫收車資、欺騙旅客等違法行為，單是態度不好，都不會有罰則，另當局會考慮推出獎賞計劃，表揚優質服務的店舖。 被問及評估成效方面，楊潤雄指，推廣工作屬長期進行，並非短期指標，相信若做得好，旅客一定感受得到，希望運動經過一段長時間後，在香港生活的人會感受到轉變。他又說有信心香港人本身的基因都是好客和有禮貌，如果再辦多一些運動，大家互相提點後會做得更好。