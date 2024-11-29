全港逾130間餐廳獲清真認證 中菜館推蜜汁牛肉叉燒 推廣中菜文化

政府早前在《施政報告》提出推動穆斯林旅遊，而穆斯林因信仰關係，對食物、住宿均有特別需要。有中菜餐廳就看準穆斯林旅遊趨勢，投入資源成為清真認證餐廳，推出20款清真認證中式菜餚，開拓客源之餘亦可推廣中菜文化。旅發局表示，穆斯林是非常具潛力和具消費力的客群，明年穆斯林客量須視乎航班恢復情況，期望隨著機場三跑啟用，有更多航班帶動有關地區的旅客訪港。
當局推動穆斯林旅遊後，香港清真認證餐廳數目由年初的100間增至逾130間。著名高級中菜食府「唐述」早前在旅發局協助下，花半年時間成功向香港回教信託基金總會(BOT)取得「清真友善餐廳」認證，成為本港首間獲此認證的高級中菜食府。餐廳供應20款清真認證中式菜餚，如桂花烏龍茶煙燻脆皮雞，廣東名物叉燒則改製成蜜汁牛肉叉燒等；午市及晚市套餐，每位介乎600至1,500元。顧客須提早最少3日向餐廳預訂。
唐述營運及廚藝總監(中式菜系)周世稻指，廚房經認證機構深度清潔後，會劃分清真菜餚煮食區，由兩名廚師專責處理，而烹調菜式的廚具、盛載清真認證菜餚的碗碟和清潔用品全屬「專用」，避免清真與非清真的食品或物品交叉污染。周世稻坦言，為合乎清真友善要求，餐廳經營成本略有增加，但相信餐廳更重看向中東客人推廣中菜文化，「我去過杜拜視察，發現佢哋無得食叉燒，我想令佢哋有叉燒食！」
具消費力客群
旅發局副總幹事葉貞德表示，穆斯林市場龐大，「一帶一路」沿線國家有約50%為穆斯林人口；穆斯林旅客需要在港過夜，且每人日均消費消費為6,700元，亦較非穆斯林旅客的5,300元高，因此穆斯林是非常具潛力和具消費力的客群。