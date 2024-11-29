全港逾130間餐廳獲清真認證 中菜館推蜜汁牛肉叉燒 推廣中菜文化

政府早前在《施政報告》提出推動穆斯林旅遊，而穆斯林因信仰關係，對食物、住宿均有特別需要。有中菜餐廳就看準穆斯林旅遊趨勢，投入資源成為清真認證餐廳，推出20款清真認證中式菜餚，開拓客源之餘亦可推廣中菜文化。旅發局表示，穆斯林是非常具潛力和具消費力的客群，明年穆斯林客量須視乎航班恢復情況，期望隨著機場三跑啟用，有更多航班帶動有關地區的旅客訪港。

當局推動穆斯林旅遊後，香港清真認證餐廳數目由年初的100間增至逾130間。著名高級中菜食府「唐述」早前在旅發局協助下，花半年時間成功向香港回教信託基金總會(BOT)取得「清真友善餐廳」認證，成為本港首間獲此認證的高級中菜食府。餐廳供應20款清真認證中式菜餚，如桂花烏龍茶煙燻脆皮雞，廣東名物叉燒則改製成蜜汁牛肉叉燒等；午市及晚市套餐，每位介乎600至1,500元。顧客須提早最少3日向餐廳預訂。