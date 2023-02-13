全港首個現實x元宇宙音樂會《DuoVerse》Tyson Yoshi與Serrini組限時組合打破界限

滙豐Mobile Banking呈獻的《DuoVerse》音樂會吸引逾萬人欣賞。

元宇宙都可以睇演唱會？隨著元宇宙的興起，日常生活中的大小二事都能夠在虛擬世界體驗。由滙豐Mobile banking獨家呈獻，全港首個現實x元宇宙音樂會《DuoVerse》於上周六（11日）完滿結束。音樂會首次運用即時動態捕捉技術，將Tyson Yoshi及Serrini的動作同步呈獻在元宇宙世界中，讓線上線下觀眾都能感受熾熱氣氛！ 首個現實x元宇宙音樂會 與偶像零距離接觸 《DuoVerse》為全港首個同步於現實及元宇宙舉辦、專為香港滙豐流動理財客戶而設的音樂會。唱作型男Tyson Yoshi與全能歌姬Serrini在音樂會上宣布以全新組合Son & Mami身份進軍樂壇，不過Serrini笑言組合將於音樂會結束後即時解散。

音樂會當晚，入場觀眾每人獲發一個元宇宙帳戶，可用於創建個人獨一無二的虛擬形象，角逐由Tyson Yoshi及Serrini親自挑選的Avatar造型大獎。元宇宙會場上的觀眾造型趣怪多變，恍若遊戲界面，觀眾可以Avatar形象於元宇宙遊走，大派心心Emoji及留言，場館舞台兩側的巨型LED屏幕將元宇宙及實體場館連接，所傳送的心心及留言更會即時於實體場館的巨型LED屏幕投影，無縫連接現實及元宇宙，讓觀眾即時與偶像零距離互動，打破傳統音樂會的界限。

音樂會化身大型示愛現場 即場示範動態捕捉技 術 不少觀眾亦趁機向偶像示愛，有粉絲大讚Serrini的歌聲動聽，當中叫Tyson Yoshi「除衫」的呼聲最高，不過當晚Tyson Yoshi身穿「荷里活級特技盔甲」，衣服布滿感應器而未能應粉絲要求，不少觀眾於元宇宙大呼可惜。大會更安排Tyson Yoshi即場示範如何連接感應器同步至元宇宙，讓觀眾了解更多動態捕捉技術背後的實際操作。

除了可以跟偶像互動，音樂會更跨時空與實體場館及元宇宙的觀眾大玩有獎問答遊戲，問題圍繞有關HSBC HK App及市民消費習慣，Tyson Yoshi和Serrini於現場大派貼士，兩人風趣搞笑的對答令現場氣氛高漲。 Serrini隨後亦發揮梁總理本色，在音樂會中途舉行簡單而隆重的入票儀式，搬出價值HKD 88,000的支票贊助Tyson Yoshi獻唱，而怕走數的Tyson Yoshi更即席將手機變成入票機，以HSBC Mobile Banking的入票功能簡單一掃，將款項置入帳戶當中，為觀眾示範HSBC HK App的實用功能。

Tyson x Serrini 首次同台合 唱 encore 獻唱情歌《 Lucky 》 這次音樂會Tyson Yoshi與Serrini合共獻唱14首歌，分別是《網絡安全隱患》、《i don't smoke & i don't drink》、《樹木真美》、《~旋轉 with me*》、《要做更壞的事 》、《Don’t Text Him》、《I'm Fine, Thanks》、《Diamond Mine》、《Better》、《Growing Up》、《if i die tonight》、《Stressed Out》、《第二最愛》及《Lucky》。 Tyson Yoshi跟Serrini在霧燈下合唱派台歌曲《第二最愛》，為觀眾預早慶祝情人節。在音樂會完結之時，觀眾熱烈要求encore，兩人在一片強烈呼聲中重返舞台，Tyson Yoshi更打趣提議合唱《相思風雨中》，最終音樂響起，原來是英文情歌《Lucky》，讓觀眾大感驚喜！