全港首個自我設計重用口罩比賽 呼籲環保抗疫 共建綠色未來

INNOTIER主辦的《設計更好未來．重用口罩設計比賽》即日起至2022年5月31日接受報名，設小學、中學、大專院校及公開組別，參賽者將獲得屬於自己的個人化設計ECO Champion系列EM30口罩一個，賽果將於2022年7月7日公布。

新冠疫情持續3年，口罩、消毒濕紙巾、酒精搓手液以及手套等，早已成為每個香港人外出的標準裝備。然而，大量一次性即棄產品的出現，令這場肆虐全球的健康危機，逐步轉化成生態危機。據美國化學學會ACS Publications 2020年統計，全球每月估計棄置1,290億個口罩，相當於每分鐘300萬個，而一般口罩含大量聚丙烯(PP)，單是分解成微塑膠就需時超過400年，對土壤及海洋等自然環境造成嚴重破壞。為響應今日的世界地球日，衛生科研可持續產品公司INNOTIER宣布舉辦全港首個《設計更好未來．重用口罩設計比賽》，呼籲全民參與環保抗疫，轉用可重用口罩，攜手減少碳排放，共建綠色未來。

有別於生產傳統醫用口罩，主辦機構INNOTIER一直致力將創新科技結合可持續生活方式，成功利用美國銀線科技，研發出全球首個將銀線織入布料、證實30秒即可消滅及抑制99%人類冠狀病毒229E的環保再生物料，並應用在其ECO Champion Series EM30系列口罩上，效果理想。

參賽即可獲得自我設計口罩 同時捐贈予社會有需要人士

《設計更好未來．重用口罩設計比賽》即日起至2022年5月31日接受報名，設有小學、中學、大專院校及公開組別。INNOTIER希望能夠藉著比賽呼籲大眾轉用環保可重用口罩，同時推動可持續發展的慈善運動。每位參賽者的報名費用為港幣250元，包括可得到由他們親自設計的參賽口罩一個，相當於以半價即可獲得INNOTIER熱賣款式的自我設計口罩(價值港幣499元)。

同時，每有一個參賽者，INNOTIER便會捐出一個口罩予社會有需要人士，包括前線清潔工作人員、安老院舍照顧者等，達到「ENROL 1，DONATE 1」。INNOTIER預期目標比賽能有37,000人一起參加，連同其捐贈的37,000個口罩，聚集1%香港人口攜手減少碳排放。

設有多個獎項 賽果將於 7 月公布

比賽評審標準分為「可持續發展概念」及「創意思維」。而為鼓勵更多人使用可重用口罩，攜手建立更綠色的香港，比賽設有多個獎項及豐富獎品，包括蘋果智能產品、香港半島酒店住宿禮遇、1010 - 5G服務計劃(24個月)、C-Music by CELESTION 8寸便攜式街頭表演和音響系統BA28、GP綠再十分充超快充電器等。賽果將於2022年7月7日公布，詳情請參閱INNOTIER網站或社交平台專頁。

INNOTIER 《設計更好未來．重用口罩設計比賽》

報名日期：即日起至2022年5月31日

報名費用：港幣250元

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