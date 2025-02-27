全港首宗人類感染猴疱疹病毒個案　37歲男遇猴子襲擊4個月後不治

本港去年錄得首宗人類感染B病毒病例，又稱猴疱疹病毒。該名37歲過往健康良好的男病人，在接觸野猴後受傷並感染，衞生防護中心最新公布他在受傷近4個月後，留醫期間休克離世。

衞生防護中心在最新一期《傳染病直擊》提到這宗個案，指該名37歲男病人去年2月底在金山郊野公園與野猴接觸時受傷，3月因發燒和神智不清入院，在深切治療部留醫。病人的腦脊液樣本經化驗後，對B病毒呈陽性反應，臨床診斷為B病毒腦炎，延至同年6月17日出現休克，翌日離世。

在確認全港首宗人類感染B病毒後，衞生防護中心已透過新聞稿提醒公眾，並將B病毒感染列入傳染病關注名單。中心又去信醫生講解病例定義和呈報準則，以及在網站、社交媒體加強提醒市民。

人傳人情況非常罕見

去年衞生防護中心發言人指，這類個案主要由猴子咬傷或抓傷而引起，人傳人情況非常罕見，並曾在其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，強烈呼籲市民避免觸摸或餵飼野生猴子。他又指，猴疱疹病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子，建議市民避免接觸野生猴子，亦不應觸摸或餵飼牠們，若不幸遭牠們咬傷或抓傷，就應盡快以清水沖洗傷口並立即求醫，以減低感染猴疱疹病毒的風險。