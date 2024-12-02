全港首次商校回收再造計劃 以7000件舊制服再造環保新校服

全港首次商校回收再造計劃 以 7000件舊制服再造環保新校服

恒基物業管理全力支持特殊教育，特別贊助「校慶紀念版環保校服冷衫」，企劃成功回收7,000件舊制服，並由慶年集團及旗下品牌ESG School HK籌劃支援，協助製成400件校慶紀念版環保冷衫，贈予天保民學校學生以慶祝該校55周年，盼藉此推動低碳環保設計。各方期望將這種實現資源循環再利用的模式推廣到更多學校和企業，為社會和地球創造更美好的未來。

擴展環保理念 環保紗線及環保企業禮品 對於環保理念延伸與未來發展，恒基物業管理部正進一步擴展實踐，新制服已採用環保物料，而這些物料可回收加工後再轉化為紗線，再造新衣，成為能夠循環不斷的可持續再生資源，達成了循環經濟的目標。此外，恒基物業管理部亦正考慮與慶年集團團隊繼續合作，將舊制服材料製作成地毯、杯墊等環保商品，作為企業品牌禮品，傳遞可持續發展的信息。慶年集團陳偉彬指，雖然並非所有舊制服都能製成冷衫，但透過技術提升仍可協助轉化為有用產品，這正是循環經濟的價值所在。

經過多年的研究與實踐，陳偉彬認為推廣閉環式舊衣回收循環再造計劃非常重要。這不但能減少堆填區的廢物和碳排放，還能成為一個有實際意義的環保教育項目。再生產品可以供企業自用，或贈予社區，形成多贏局面。他期望更多企業、學校及社區能夠參與，推動商校社的合作。對於希望以負責任的方式處理舊校服和制服的教育界及商界人士，歡迎參加將於2024年12月舉行的「學與教博覽2024」，共同交流與學習。 學與教博覽2024 12月11日至12日（上午10時至下午6時）

12月13日（上午10時至下午5時）

地點：香港會議展覽中心3B-E

展位號碼：B17