全港首輛氫能巴士展開道路測試，為啟航做最後準備。

城巴的零排放轉型計劃「#MissionZero」，旗下全港首輛雙層氫能巴士及全港首個加氫站自去年年底啟動後，團隊與各政府部門保持緊密溝通，並積極展開各項測試及人員培訓工作，為啟航做好準備。城巴欣然宣布進入啟航前的最後準備階段，氫能巴士已展開不載客道路測試，此乃香港史上首次有氫能車輛在道路上以氫能行駛，期間完整行駛巴士路線，模擬日後營運時的真實場景。

氫能巴士首次駛出西九龍車廠進行不載客道路測試，並安排於九龍市區的20號線來回行駛，此路線沿窩打老道來往九龍城、油麻地、旺角及深水埗區，過程順利。城巴目標於一個月內，安排氫能巴士於20號線啟航，為全港市民帶來嶄新的零排放選項，也是香港氫能發展向前邁進一大步。 城巴總經理（工程）蘇國健先生表示，道路測試能更深入了解氫能巴士表現，是投入服務前的最後準備工作：「氫能巴士在道路測試時，會面對不同真實路況，例如巴士站、交通燈、其他道路使用者等，也可能遇到交通擠塞。因此，道路測試有助團隊掌握更多工程及營運數據，為載客服務做好充分準備。」

