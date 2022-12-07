全港首間導盲犬訓練學校即將開幕 張家瑋：本地服務供不應求

導盲犬服務中心總幹事張家瑋表示，目前全港正在服役的導盲犬有約50隻，而視障人士則有大約19萬人。若以1%普及率來計算，導盲犬服務可惠及1,900名視障人士才符合國際普及率，反映服務供不應求。本港成立首間導盲犬訓練學校即將開幕，校舍會設有各種訓練環境，包括模擬實際街道的場景，提供更全面、以及達至國際水平的訓練，並積極繁殖及培育本地導盲犬。

近年市民對導盲犬認識有所加深，但仍有抗拒甚至歧視的情況出現。(資料圖片)

張家瑋表示，曾有視障人士對於導盲犬是否真的能提供幫助感到懷疑，但接受服務後，視導盲犬為真正朋友，甚至形容「將自己的生命交了給牠」、「導盲犬已是自己生命的一部分」，因在迷路、或找不到路時，導盲犬可以引路，讓視障人士可以重新融入社會，可見導盲犬對於視障人士的重要性。

張家瑋又指，雖然近年市民對導盲犬認識有所加深，但仍有抗拒甚至歧視的情況出現，例如司機拒載及餐廳不讓導盲犬進入。他表示外國有專為導盲犬而設的政策，但香港在這方面的政策則仍需努力，期望香港也有政策支持，同時加強公眾教育。他又表示，市民若在街上遇上導盲犬，亦可緊記以下4件事。

「三不一問」：