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2025-02-14 12:28:01

全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世 「爸爸」曾建平：來世再聚

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全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片）

全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片）

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全港首隻獲國際認可的導盲犬Deanna，於昨日（13日）早上離世，享年14歲。

Deanna的「爸爸」曾建平為香港罕見疾病聯盟創辦人兼會長，亦是視網膜色素病變患者。他昨日下午於facebook專頁透露Deanna離世消息，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」他表示日前與Deanna一同度過元宵佳節，可惜翌日早上離開。

全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 導盲犬Deanna與「爸爸」搭飛機。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna與「爸爸」到處遊歷。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna與「爸爸」到處遊歷。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片）

Deanna於2010年7月19日出生於美國，是一隻金黃色的拉布拉多犬，於美國受訓後，兩歲時移民來港，正式成為本港首批獲國際認可資格的導盲犬，自此成為「爸爸」曾建平的眼睛，為他導航，父女二人到處遊歷，宣揚導盲犬，曾一同到訪數十個國家，出席大大小小的活動，影形不離。一同經歷9個秋與冬後，Deanna於2021年夏天卸下導盲鞍，正式退役。角色對調，早已將Deanna視為摯親家人的曾建平，承諾好好照顧牠，會守護牠至終老，一同生活。曾建平早年接受傳媒訪問時曾表示，「如果沒有牠帶我，很多事情都我未必做得到，牠幫助了我這麼多年，我都當報恩，老年好好照顧牠。」此後，曾建平不時會在社交平台交代Deanna的退休生活，去年9月，曾與朋友為Deanna補辦其14歲的生日會，指「Deanna仍然好精靈，好為食」，看上去精神不錯；又會上載另一隻黑色導盲犬Vinny「接棒」的一點一滴，Deanna有時會與Vinny爭寵。曾建平曾著作《忠心GPS遊世界》，指Deanna是香港首隻獲認可資格的導盲犬，牠亦成為「作者」之一，透過其雙眼分享與「爸爸」在旅途的種種。

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導盲犬Deanna與「爸爸」曾建平到處遊玩。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 去年「爸爸」曾建平與朋友為導盲犬Deanna慶祝14歲生日。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片） 導盲犬Deanna與Vinny向「爸爸」爭寵。（fb「Deanna Guidedog 導盲犬」圖片）

大批網民留言得悉消息後紛紛留言悼念，不少人憶述在街偶遇Deanna的經歷。有網民指，「我本身是動物驚恐的。記得好多年前搭巴士遇上曾生和Deanna坐我隔離，我失儀嚇了一嚇，多謝曾生友善地介紹Deanna同導盲犬畀我認識，仲送咗一張書簽畀我。記得Deanna好乖，全程十分安靜地坐下來。那次應該係我同犬隻坐得最近的一次。之後偶爾在街上再同曾生和Deanna遇上，我都會同家人講返起那一次巴士上的偶遇。」、「Deanna 囡囡，多謝您為人類嘅付出，非常深刻喺街上偶遇您和曾生一次，看見您乖巧咁帶曾生上Van仔，好難忘，我哋會一直掛念您」、「但願你在另一個世界，快樂地玩樂」、「妳要快樂地在彩虹橋奔跑！」

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）

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