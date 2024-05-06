全港21個過路處已安裝紅光投射裝置　油尖旺區佔5個多過新界全部 (附名單)

運輸署2022年起在部分行人過路處安裝會投射紅光的新型輔助行人過路裝置，截至今年2月底已在21個地點完成安裝，署方早前亦已揀選100個出現較多車輛與行人碰撞意外的交通燈控制行人過路處及黑點，陸續安裝紅光輔助裝置，預計今年底前完成。
▼行人過路處投射紅光輔助裝置▼
每套紅光裝置成本約1.6萬元
運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，曾考慮使用地上燈帶或類似功能的輔助裝置代替投射紅光裝置，但由於本港行人路一般較狹窄及使用量高，導致安裝在地上的燈帶較易耗損，因此選用了較適合香港道路環境、由上方投射對人體無害的紅光的輔助裝置。開支方面，每套投射紅光輔助裝置的材料和安裝成本約16,000元，個別過路處涉及的費用會視乎需安裝的輔助裝置數量而定。
▼完成安裝投射紅光過路處名單▼
|地區
|過路處地點
|街名一
|街名二/位置
|灣仔區
|波斯富街
|富明街
|中西區
|卑路乍街
|士美菲路
|九龍城區
|窩打老道
|禧福道
|九龍城區
|寶其利街
|大沽街
|觀塘區
|崇信街
|四山街
|觀塘區
|德田街
|連德道
|觀塘區
|牛頭角道
|觀塘道
|觀塘區
|鯉魚門道
|高超道
|深水埗區
|保安道
|發祥街
|深水埗區
|順寧道
|興華街
|深水埗區
|元州街
|北河街
|深水埗區
|窩仔街
|石硤尾街
|沙田區
|沙田正街
|近沙田市中心巴士總站
|沙田區
|田心街
|燈柱N7257A附近 (車公廟路方向)
|荃灣區
|荃灣街市街
|近仁濟醫院
|荃灣區
|永順街
|怡康街
|油尖旺區
|花園街
|豉油街
|油尖旺區
|彌敦道
|旺角道
|油尖旺區
|上海街
|文明里
|油尖旺區
|上海街
|西貢街
|油尖旺區
|窩打老道
|碧街
資料來源：運輸署