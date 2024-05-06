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2024-05-06 21:16:16

全港21個過路處已安裝紅光投射裝置　油尖旺區佔5個多過新界全部 (附名單)

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運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片)

運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片)

運輸署2022年起在部分行人過路處安裝會投射紅光的新型輔助行人過路裝置，截至今年2月底已在21個地點完成安裝，署方早前亦已揀選100個出現較多車輛與行人碰撞意外的交通燈控制行人過路處及黑點，陸續安裝紅光輔助裝置，預計今年底前完成。

▼行人過路處投射紅光輔助裝置▼

運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片) 運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片) 運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片) 運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片) 運輸署目標年底前在100個過路處安裝投射紅光的輔助裝置。(資料圖片)

每套紅光裝置成本約1.6萬元

運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，曾考慮使用地上燈帶或類似功能的輔助裝置代替投射紅光裝置，但由於本港行人路一般較狹窄及使用量高，導致安裝在地上的燈帶較易耗損，因此選用了較適合香港道路環境、由上方投射對人體無害的紅光的輔助裝置。開支方面，每套投射紅光輔助裝置的材料和安裝成本約16,000元，個別過路處涉及的費用會視乎需安裝的輔助裝置數量而定。

▼完成安裝投射紅光過路處名單▼

地區 過路處地點
街名一 街名二/位置
灣仔區 波斯富街 富明街
中西區 卑路乍街 士美菲路
九龍城區 窩打老道 禧福道
九龍城區 寶其利街 大沽街
觀塘區 崇信街 四山街
觀塘區 德田街 連德道
觀塘區 牛頭角道 觀塘道
觀塘區 鯉魚門道 高超道
深水埗區 保安道 發祥街
深水埗區 順寧道 興華街
深水埗區 元州街 北河街
深水埗區 窩仔街 石硤尾街
沙田區 沙田正街 近沙田市中心巴士總站
沙田區 田心街 燈柱N7257A附近 (車公廟路方向)
荃灣區 荃灣街市街 近仁濟醫院
荃灣區 永順街 怡康街
油尖旺區 花園街 豉油街
油尖旺區 彌敦道 旺角道
油尖旺區 上海街 文明里
油尖旺區 上海街 西貢街
油尖旺區 窩打老道 碧街

資料來源：運輸署

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