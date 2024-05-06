全港21個過路處已安裝紅光投射裝置　油尖旺區佔5個多過新界全部 (附名單)

運輸署2022年起在部分行人過路處安裝會投射紅光的新型輔助行人過路裝置，截至今年2月底已在21個地點完成安裝，署方早前亦已揀選100個出現較多車輛與行人碰撞意外的交通燈控制行人過路處及黑點，陸續安裝紅光輔助裝置，預計今年底前完成。

每套紅光裝置成本約1.6萬元

運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，曾考慮使用地上燈帶或類似功能的輔助裝置代替投射紅光裝置，但由於本港行人路一般較狹窄及使用量高，導致安裝在地上的燈帶較易耗損，因此選用了較適合香港道路環境、由上方投射對人體無害的紅光的輔助裝置。開支方面，每套投射紅光輔助裝置的材料和安裝成本約16,000元，個別過路處涉及的費用會視乎需安裝的輔助裝置數量而定。