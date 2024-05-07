全球人才高峰會｜孫玉菡：預計兩日總參與人次超過7000人

香港人才服務辦公室今日起一連兩日舉辦「香港·全球人才高峰會」，首日活動包括「國際人才論壇」及「機遇匯人才博覽展」，邀請超過20位來自商、政、學界的專家學者作演講，並有約100個參與機構參展，展示就業、住屋、教育等一系列支援。

勞工及福利局長孫玉菡指，高峰會今日的現場及線上參與人次分別為1,200及250人，預計兩天的總參與人次超過7,000人。他續指，來自世界各地的各類型人才都有參加，「就算無到現場、都有線上登記」，故認為首屆人才高峰會成功，將來會再接再厲，在現有基礎上做得更好。

孫玉菡表示，過去一年半，有18萬人才獲批、約12萬人才已抵港，其中有超過5萬人經「高才通」來港。首輪調查結果顯示，其中約三分之一從事金融行業，從事創新及科技行業的人才則分別佔約18%；來港人才的平均月薪約5萬，約四分之一月薪達10萬、其中更有一成月入20萬。

他又稱，香港是國際大都會，歡迎並致力吸引各地人才，雖然目前內地人才佔比較大，但仍有很多來自世界各地的人才；未來會繼續努力，加強宣傳力度，面向東南亞及歐洲，透過舉辦線上活動增強海外人才對香港前景和機遇的認識，吸引更多海外人才來港，「做大做強」香港作為人才高地的角色。