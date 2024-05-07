全球人才高峰會｜留港工作上海人：最大困難是語言　限自己每日只能說3句普通話

香港人才服務辦公室今日起一連2日舉辦「香港·全球人才高峰會」，其中一連2日的「機遇匯人才博覽展」有約100個參展機構，展示就業、住屋、教育等一系列支援，連同其他活動，預計2日共吸引7,000人次參與。 中國傳統文化藝術家任哲在去年剛推出「高才通」時，便申請來港，今日受邀在博覽展上進行分享。他表示，香港整體的辦事效率和生活節奏都很快，發出來港申請後約2天就收到回覆，而這種「社會綜合感」符合自己創作的「性格」，讓他可以積極投入工作。任哲相信，香港多元化及國際化的特質更適合文化傳播，作品除了能讓本地年輕人看到中國傳統文化的「厚度」之外，還能透過人才博覽展等匯聚全球精英的平台傳播文化。

任哲計劃留港5年或以上 任哲指，香港很關注傳統文化、將它們保留得很好，而且對文化和藝術都有很深的理解，認為這些都是香港的特點。他續指，自己近日正舉辦一個紀念金庸的雕塑展，回饋正面、積極，也感受到市民和社會各界都非常支持。他計劃未來在香港進行更深入、持續的發展，並留港5年或以上。

鄭思琦11年前由上海來港修讀本科和碩士學位，畢業後選擇留港工作，現在是恒基的地產策劃部副策劃經理，今日隨公司參加博覽展。她稱，中學時修讀A-Level課程，本來想到國外升學，但因父母不放心自己獨自到海外生活、又喜歡香港的文化，而選擇來港升學；後來讀大學時，曾到過不少國際大企業實習，畢業後想嘗試留港長期工作。至今深感在香港工作能讓她接觸到很多國際機會，又能平衡工作和生活，閒時不論是行山、還是出國旅遊都很方便，加上醫療系統發達、「唔會驚自己病」，覺得安心，於是決定繼續留港工作。

鄭思琦表示，在香港工作最大的困難是語言，說話以廣東話為主、書面則以英文為主，慣用語言都跟上海大不同，於是上班後，為訓練自己的廣東話，除了靠手機應用程式練習發音和對話外，還限定自己每日只能說3句普通話。 限每日只能說3句普通話 她指，「高才通」無需在入職才能申請簽證，僱主不再因擔心「你未喺呢度生活過、驚你走」而不敢聘用，對於希望來港讀書和生活的年輕人而言是一個機會。鄭思琦又認為，在任何地方求職都要花精力和時間，而「香港係一個好公平嘅環境」，只要有能力就有發揮的空間，呼籲內地朋友不用怕踏出第一步，「船到橋頭自然直」。