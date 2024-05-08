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2024-05-08 10:53:06

全球人才高峰會｜談共建人才高地　陳國基：需具「起承轉合」四元素

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陳國基認為要寫好「共建人才高地」的大文章，需要具備「起、承、轉、合」四個元素。(資料圖片)

陳國基認為要寫好「共建人才高地」的大文章，需要具備「起、承、轉、合」四個元素。(資料圖片)

第二屆粵港澳人才高質量發展大會今(8日)繼續在香港召開。政務司司長陳國基致辭時指，香港是高度開放的國際化城市，亦是大灣區中心城市之一，擔當大灣區及國家人才高地門戶，認為要寫好「共建人才高地」的大文章，需要具備「起、承、轉、合」四個元素。

「起」指搶人培養   「承合」指流轉合作

陳國基說，「起」是指「起動」，香港自2022年12月起落實一系列「搶人才、留人才」新措施，推出全新高才通計劃。截至上月底，各項計劃已有約29萬宗申請，批出近18萬宗，其中超過12萬申請人已來港，遠超每年吸納3.5萬人才的目標。

他指「承」就是「傳承」，要培養人才，鞏固高教體系，下學年將提高大學非本地生限額至40%，並增加香港博士研究生獎學金計劃名額，吸引更多人才來港進行研究工作。

在「轉」和「合」方面，陳國基說「轉」是指人才流轉，香港全力推進人才南下北上的流轉，在港註冊公司外國人員可在港申請北向一簽多行到內地政策推出後，截至上月底，已有1.9萬宗申請獲批，計劃廣受歡迎。

他解釋「合」代表合作，認為大灣區城市定位不同，合作空間廣闊，為進一步吸引和留住人才，大灣區9+2城市今(8日)簽署合作備忘錄，加強區內為人才提供服務，營造更有利人才落地生根環境。

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