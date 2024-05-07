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2024-05-07 12:17:41

全球人才高峰會｜讚港是各地人才發展理想城市　李家超：可勤奮工作、盡情玩樂

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李家超形容來到香港可以「勤奮工作，盡情玩樂，全情享受」，相信本港對各領域人才都具吸引力。(資料圖片)

李家超形容來到香港可以「勤奮工作，盡情玩樂，全情享受」，相信本港對各領域人才都具吸引力。(資料圖片)

全球人才高峰會一連兩日在灣仔會展舉行。特首李家超在開幕禮上致辭，指人才對於經濟發展至關重要，香港具有一國兩制獨特優勢，是唯一同時擁有國際優勢和中國優勢的城市，以及與世界其他金融中心相似的制度，是各地人才發展的理想城市，而截至上月底，各項人才入境計劃已批出近18萬份申請，超過12萬人才已抵港。

孫玉菡承認在來港人才中，內地人才佔較大比例。(資料圖片)

孫玉菡承認在來港人才中，內地人才佔較大比例。(資料圖片)

孫玉菡承認內地人才佔較大比例

李家超指，全球各地正爭取疫後經濟復甦，加上地緣政治緊張加劇，尋找人才成為環球現象和持續挑戰，他提問為何要選擇香港？為何要來這裡落腳？正因為香港是讓人才能蓬勃發展，和成長的世界級經濟體和亞洲城市，形容來到香港可以「勤奮工作，盡情玩樂，全情享受」，相信本港對各領域人才都具吸引力。

勞工及福利局長孫玉菡指，香港作為國際都會，一直對世界各地人才有吸引力。被問到來港人才大部分都來自內地時，他承認內地人才佔較大比例，未來會加大宣傳，尤其面向東南亞和歐洲，並會全力協助人才融入香港。

對於內地放寬港澳人才商務簽注的反應及當局有否相關數字，孫玉菡回應指有關措施才剛開始，政府仍在搜集數據，但有絕對信心一定會帶來很好的效果，又重申各類輸入勞工的計劃，前提是本地工人優先就業，一定要確保本地工人就業後，若仍有空缺，才會通過輸入外勞的辦法填補短缺。

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