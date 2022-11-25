全球反極權遊行｜29歲女技術員暴動罪成判囚41個月 官：一念之差鑄成大錯

2019年9月29日的「全球反極權遊行」，共96人被控暴動。其中29歲女子今日（25日）在區域法院被判處監禁41個月，暫委法官鄭念慈指本案暴動的規模不小，參與者更是針對政總，故須作出阻嚇性懲罰，但考慮被告過往沒有犯罪記錄，及審前覆核時已認罪，認為她是一念之差而犯案。

控罪指，技術員劉燕嫦（29歲），被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其餘同案被告依次是謝曉峰（23歲）、18歲男學生、17歲男學生、曾憲嘉（27歲）、黃昱翔（24歲）、產品檢測員游茜茹（25歲）和髮型師范瑜（33歲）。他們則同被控上述控罪，其中5人被判監禁40個月至55個月不等，另2人則被判入教導所。

官：本案暴動規模不小 參與者針對金鐘政府總部

鄭官判刑時指，辯方稱被告是個別行動，案發時沒有作出對他人的傷害，指出案件出現檢控延誤的情況。惟鄭官直指，本案暴動規模不小，參與者更針對金鐘政府總部，又設立「傘陣」，導致交通癱瘓，另被告被捕時身穿黑衣及防毒面罩遮蓋容貌，故意掩飾身份，故須作出阻嚇性懲罰，以打擊罔顧法紀的行為。

鄭官續指，本案審期早於去年1月定下，看不到出現檢控延誤的情況，但考慮被告本身沒有犯罪記錄，重犯機會極小，加上在求情信中見到她經常孝順父母，以及工作表現良好，因此認為被告是一念之差鑄成大錯，酌情扣減後判囚3年5個月，即41個月。