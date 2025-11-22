全球最大「梵高比卡超」卡牆出現　陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢

全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形容，藏卡展規模令人振奮，反映了無論拍賣及認證一條龍服務等，相信能越趨成熟，香港有望發展成為亞洲區適合藏卡界的文化交流中心點。

主辦之一的MemeStrategy行政總裁陳展程表示，投資Grade10，並以香港為基地，原因是看好香港成為亞洲卡牌交易中心的潛力。無論是藏家實力、人數、交易量，還是卡牌多樣性，加上香港完善的基建配套，都具備充分條件讓香港在亞洲脫穎而出，成為區內的藏卡中心。過去卡牌展覽多由西方主導，未來Grade10將積極拓展至亞洲多個城市，目標是將其打造成以亞洲為核心的國際文化盛事。

團結香港基金主席陳智思擔任主禮嘉賓，他亦指出，對於場內的規模及入場人士的熱情，感到很震撼。而且看見不同種類的藏卡，及來自世界各地的參展商均爭取擠身入這個展覽，可見香港在藏卡方面的文化交流正冒起並得到認同。而他眼見，無論是拍賣、認證及收藏家之間的互動，都顯示這個市場正在趨向成熟，希望香港日後能夠繼續發展藏卡市場。

