全球最宜居城市本港排名61大升13位　仍輸新加坡

經濟學人智庫（EIU）最新公布2023年「全球宜居城市排行榜」，香港在173個城市中排名61名，較去年上升13位，獲88.1分，但仍被排名34的競爭對手新加坡大幅拋離。至於奧地利維也納、丹麥哥本哈根則分別蟬聯冠亞軍，日本大阪則成榜單十大中，唯一的亞洲區代表。
本港排名61大升13位
智庫指出，全球172個城市平均得分有76.2分，相較去年新冠疫情爆發期的73.2分有顯著提升，是15年來新高。當中香港的宜居城市總分為88.1分，較去年上升9.4分；而它在173個城市中位列61位，較去年上升13位。而新加坡排名則較去年上升3位，排名第34位，總分為92.1分，在教育和基礎設施項目獲得滿分。香港在宜居城市排名大幅上升，智庫表示主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。
全球平均分升至15年來新高
而奧地利維也納，續居全球最宜居城市榜首，在5個評分項目中，有4個奪得100分，包括教育、健康、基建及穩定性。而丹麥哥本哈根位則排名第2，澳洲墨爾本及悉尼，分別排第3和第4，加拿大溫哥華則排第5。另外，瑞士蘇黎世排第6、加拿大卡加利及瑞士日內瓦齊居第7、加拿大多倫多排第9位，而日本大阪及與新西蘭奧克蘭同居第10。
這項涵蓋173個城市的全球宜居城市調查，於今年2月13日至3月12日展開，評分涉及5個主要範疇，包括城市穩定性、醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施。智庫指出，今年排名提升比較多的城市大多來自亞太區，主要由於相關城市經濟表現改善。整體而言，受益於新冠疫情緩解，普遍城市的醫療保健、教育及文化指數齊升，全球平均分升至15年來新高。