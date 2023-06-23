全球最宜居城市本港排名61大升13位　仍輸新加坡

經濟學人智庫（EIU）最新公布2023年「全球宜居城市排行榜」，香港在173個城市中排名61名，較去年上升13位，獲88.1分，但仍被排名34的競爭對手新加坡大幅拋離。至於奧地利維也納、丹麥哥本哈根則分別蟬聯冠亞軍，日本大阪則成榜單十大中，唯一的亞洲區代表。

本港排名61大升13位

智庫指出，全球172個城市平均得分有76.2分，相較去年新冠疫情爆發期的73.2分有顯著提升，是15年來新高。當中香港的宜居城市總分為88.1分，較去年上升9.4分；而它在173個城市中位列61位，較去年上升13位。而新加坡排名則較去年上升3位，排名第34位，總分為92.1分，在教育和基礎設施項目獲得滿分。香港在宜居城市排名大幅上升，智庫表示主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。