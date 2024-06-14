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2024-06-14 17:20:23

全球最強護照排名出爐　新加坡第一　香港排46

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「全球最強護照」指數排名公爐，新加坡排第一，香港排46。(資料圖片)

「全球最強護照」指數排名公爐，新加坡排第一，香港排46。(資料圖片)

全球簽證指南網站VisaGuide.World公布「全球最強護照」(Strongest Passport in the World)指數排名，在199個國家及地區中，排名第一是新加坡護照，有91.15分，免簽入境國家或地區多達159個，其次為意大利及西班牙。香港則排第46名，得分83.89，免簽入境國家或地區有135個。

「全球最強護照」指數排名，新加坡護照以91.15分排第一。(網上截圖) 香港特區護照排名第46。(網站截圖) 中國護照排名第117。(網站截圖) 澳門護照排名第58。(網站截圖)

中國護照排117位   49國家或地區免簽入境

有關指數排名是以「免簽證」、「電子旅行證」、「電子簽證」、「免持護照入境」、「落地簽證」、「入境他國是否需要簽證」、「禁止入境國家數目」等項目來評定。其中中國護照排第117位，分數為32.65分，免簽入境國家或地區有49個，116國家地區必須先申請簽證。

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香港則以83.89分排名第46，較年初排名跌了2位。香港特區護照獲135個國家地區給予免簽入境、5個國家地區可申請電子旅行證、29個國家地區落地簽證、19個國家地區可申請電子簽證，另38個國家地區必須先申請簽證。

至於台灣以69.46分排名第69，當中100個國家地區給予免簽入境、47個國家地區必須先申請簽證。

「全球最強護照」10大

  • 新加坡
  • 意大利
  • 西班牙
  • 法國
  • 匈牙利
  • 奧地利
  • 愛爾蘭
  • 荷蘭
  • 比利時
  • 瑞士
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