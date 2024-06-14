全球最強護照排名出爐　新加坡第一　香港排46

全球簽證指南網站VisaGuide.World公布「全球最強護照」(Strongest Passport in the World)指數排名，在199個國家及地區中，排名第一是新加坡護照，有91.15分，免簽入境國家或地區多達159個，其次為意大利及西班牙。香港則排第46名，得分83.89，免簽入境國家或地區有135個。

有關指數排名是以「免簽證」、「電子旅行證」、「電子簽證」、「免持護照入境」、「落地簽證」、「入境他國是否需要簽證」、「禁止入境國家數目」等項目來評定。其中中國護照排第117位，分數為32.65分，免簽入境國家或地區有49個，116個國家或地區必須先申請簽證。

香港則以83.89分排名第46，較年初排名跌了2位。香港特區護照獲135個國家或地區給予免簽入境、5個國家或地區可申請電子旅行證、29個國家或地區落地簽證、19個國家或地區可申請電子簽證，另38個國家或地區必須先申請簽證。

至於台灣以69.46分排名第69，當中100個國家或地區給予免簽入境、47個國家或地區必須先申請簽證。

「全球最強護照」10大