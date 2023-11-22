全球最貴購物地段 尖沙咀位列第三 亞太區4連霸

尖沙咀今年呎租仍比疫情前錄得39%的跌幅。(林俊源攝)

香港素有購物天堂美譽，造就不少昂貴的購物地段。《全球主要零售大街》2023年報告，顯示全球零售大街租金按年升4.8%，亞太區增長更強勁，升5.3%。報告指，現時全球仍有55%的零售市場租金低於疫情前水平。而去年排名全球第二昂貴購物地段的尖沙咀，今年跌一位至第三，每年呎租約1.16萬港元；亞太區而言，該區租金連續4年屬於最高。負責研究的物業顧問戴德梁行表示，旅客消費模式改變，須舉辦具香港特色活動和體驗式零售，以振興零售市道。

全球最貴零售街道為紐約第五大道，每年呎租2,000美元，按年持平；第二高為米蘭的蒙特拿破崙大街、為1,766美元，而尖沙咀(主要街區商店)1,493美元(即約11645港元)，排全球第三；不過尖沙咀今年呎租較疫情前錄得39%的跌幅。

戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢指出，尖沙咀於亞太區零售市場方面第一，銅鑼灣(主要街區商店)以每年每平方呎1,374美元緊隨其後，為亞太區第二位。另外，東京的銀座和表參道位列亞太區第三及第四。