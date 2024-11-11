全球月均氣溫連續14個月破紀錄 林超英︰憂氣候突變開始

全球氣溫上升，踏入11月的香港，昨日市區氣溫仍達攝氏26.4度。前天文台長林超英表示，全球月均氣溫自去年6月起連續14個月破紀錄，憂慮是氣候突變的開始，形容「心驚膽跳」。他指，改善氣候變化不能單靠政府推動，而要依靠民間力量，如改變消費模式，避免過度消費。

林超英昨出席電台節目指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較過往1.1、1.2度的升幅高出不少；過去一年，全球海水平均溫度升高，南極洲海冰面積出現斷崖式下跌，他擔心是氣候突變的開始，自己感到「心驚膽跳」，直指氣溫上升的速度比他想像中快，憂慮2050年之前，地球氣溫的升幅會超過臨界點的2度。