全球月均氣溫連續14個月破紀錄 林超英︰憂氣候突變開始

全球氣溫上升，踏入11月的香港，昨日市區氣溫仍達攝氏26.4度。前天文台長林超英表示，全球月均氣溫自去年6月起連續14個月破紀錄，憂慮是氣候突變的開始，形容「心驚膽跳」。他指，改善氣候變化不能單靠政府推動，而要依靠民間力量，如改變消費模式，避免過度消費。
林超英昨出席電台節目指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較過往1.1、1.2度的升幅高出不少；過去一年，全球海水平均溫度升高，南極洲海冰面積出現斷崖式下跌，他擔心是氣候突變的開始，自己感到「心驚膽跳」，直指氣溫上升的速度比他想像中快，憂慮2050年之前，地球氣溫的升幅會超過臨界點的2度。
全球暖化香港亦不能獨善其身，林超英指，傳統上，香港在11月會氣溫急降，今年氣溫仍然較高，指「以前中秋節要着冷背心，𠵱家？早兩日仲(見)有人著吊帶仔(衫)」。他指，在香港的「石屎森林」，市民在密集環境下生活會「好難過」，並提到劏房戶及清潔工等戶外工作者最受高溫炎熱影響。
今年香港至今只在9月掛過一次8號風球，林超英指，根據科學研究，未來影響香港的風暴數目或會減少，但「打到香港颱風的強度就會增強，所以我們要準備多點面對將來好像天鴿、山竹這類颱風。」並預防海水上升風險。
社會應關注過度消費問題
林超英認為，改善氣候變化不能單靠政府推動，需從民間做起，如社會應關注過度消費的模式，有實際需要才購物，「買少啲、買靚啲」，又指「有啲姐姐仔一件衫，淘返嚟着得嗰一兩次，我啲褲郁下都(著)30年」。