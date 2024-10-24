全球法治指數香港續排23 港府：領先一些無理批評香港的歐美國家

香港特區政府發言人表示，在「世界正義工程」公布的《2024年法治指數》中，香港排名維持不變，在東亞及太平洋地區繼續排名第6，在全球142個國家和地區中位列23，整體排名維持高位，繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。
政府發言人表示，香港在「監管執法」及「民事司法」的全球排名均上升1位。在「開放政府」繼續保持去年的得分及全球排名，說明在「一國兩制」下，香港擁有完善的監管執法機制及民事司法制度，且水平持續提升，有利於法治建設及營商環境，鞏固提升香港在「十四五」規劃下「八大中心」的定位。
香港「廉潔」範疇得分上升
在「廉潔」範疇的得分較去年提升，排名全球第10位，反映香港繼續是全球最廉潔的地區之一，香港反貪工作成效受國際認同。
當局表示，香港在「對政府權力的制約」、「基本權利」、「秩序和安全」及「刑事司法」範疇的得分及全球排名稍微下降，在東亞及太平洋地區的排名幾乎不變，反映香港貫徹落實「一國兩制」的方針成功，《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律有效保持香港長期繁榮穩定，而評分的下調似乎並未能全面反映香港法治的制度優勢。
原文刊登於 香港電台