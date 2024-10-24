全球法治指數香港續排23 港府：領先一些無理批評香港的歐美國家

發言人表示香港整體排名維持高位，繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。（資料圖片）

香港特區政府發言人表示，在「世界正義工程」公布的《2024年法治指數》中，香港排名維持不變，在東亞及太平洋地區繼續排名第6，在全球142個國家和地區中位列23，整體排名維持高位，繼續領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀況的歐美國家。

政府發言人表示，香港在「監管執法」及「民事司法」的全球排名均上升1位。在「開放政府」繼續保持去年的得分及全球排名，說明在「一國兩制」下，香港擁有完善的監管執法機制及民事司法制度，且水平持續提升，有利於法治建設及營商環境，鞏固提升香港在「十四五」規劃下「八大中心」的定位。