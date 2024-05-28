全球版「綠建環評」推出　暫逾30國際項目有意參與

香港綠色建築議會主席張天祥（前排左四）表示，未來將推出為新建建築而設的「綠建環評」全球版本，為有關地區提供達國際水準的綠色評級。（綠色建築議會提供）

綠色建築在世界各地的重要性與日俱增，香港綠色建築議會及建築環保評估協會昨日（27日）推出「綠建環評既有建築（全球版）1.0版」，香港綠色建築議會主席張天祥表示，首階段已有逾30個境外項目表達意向，未來更將推出新建建築「綠建環評」的全球版本。全球版評分更具彈性，容許項目選擇評估證書的範疇，並可使用當地的用水效益標籤和室內空氣質素標準。

香港綠色建築議會及建築環保評估協會昨日推出「綠建環評既有建築（全球版）1.0版」，將服務範圍拓展至內地、一帶一路及歐洲等地區，推動全球綠色建築發展。全球版本需要適用於全球各地，需按當地氣候、法規及地域特點等作靈活評估，例如評分時容許項目按照地區天氣而調校國際能源基準，及允許使用當地的用水效益標籤和室內空氣質素標準等。為進一步增加申請項目的彈性，全球版本亦容許申請者可選擇獲取全方位的綜合評估證書，或僅揀選個別範疇的評估證書，例如管理範疇、能源範疇或健康範疇等。