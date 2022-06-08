全球生活費最高城市 香港蟬聯榜首

香港蟬聯全球生活費用最高的城市。一項國際調查發現，香港的物價比往年同期升3%，加上港元持續強勢，令其他貨幣相對走弱，令香港生活費繼續高企不下。調查機構亦提及，香港採取嚴厲的社交距離限制及旅遊限制，又未見對外開放的計劃，令香港吸納人才的吸引力逐漸消減。企業和人才轉到生活質素與香港相近，或更好的國家或地區，如新加坡和杜拜。

人力資源顧問機構ECA International於去年3月至今年3月按一籃子消費品統計顯示，雖然香港的物價較往年同期升3%，低於全球物價漲幅中位數5.8%，但期內港元與美元掛鈎保持強勢，令其他貨幣相對走弱，香港再成為全球外派僱員生活費用最高的城市。生活指數高企，該機構亞洲區域總監關禮廉坦言，會影響香港吸引力和人才留港，加上香港仍保持嚴格社交距離限制及旅遊限制，令不少海外企業或在港工作的人才擬返回原居地，轉到生活質素與香港相近，甚或更好的國家或地區，如新加坡和杜拜。

全球十大生活費用最高的城市，5個在亞洲。關禮廉表示，因過去一年多個亞洲城市通脹高過趨勢增長，如位於斯里蘭卡的科倫坡，因缺乏外匯，致必需品供應短缺，物價升幅達15%，是受訪亞洲城市中物價增長最快，排名躍升23位至全球第149位。內地亦有4個城市躋身全球首15位，包括全球第八、亞洲第三的上海，廣州、深圳、北京分別位於全球第九、十二及十四位。關禮廉表示，排名上升主因為人民幣兌其他主要貨幣相對強勢，加上調查期間中國經濟表現較強勁，令內地城市的物價高於其他地區。

ECA International 的「生活費用排名」結合了 ECA 的生活費用調查和住房數據的結果，比較120國家中207個城市，以外派僱員經常購買的一籃子日常貨品及服務進行價格調查，涵蓋食品、公共交通和衣物等。全球生活費用最高城市的第二位是紐約，其次是日內瓦，倫敦及東京分別位於第四及五位。