全球生活費用最高城市 香港結束4年冠居第二

香港的住屋租金下跌，減輕企業外派僱員生活費用。有機構就全球外派僱員生活費用研究，結果顯示，美國紐約超越香港成為全球生活費用最高城市，而香港緊隨其後全球排第二，亞洲區仍排首位。負責調查機構指，本地通脹水平處於歷史高位，但紐約的物價上漲速度高於香港，同時香港的住屋租金持續下跌，致香港的排名下跌，結束連續四年位居榜首的紀錄。

港住屋租金降抵銷物價上漲

調查發現，除新加坡、韓國首爾和緬甸仰光外，香港與大部分受訪亞洲主要地區的排名均有所下降，香港由第一降至第二，而新加坡的排名上升8位至第五位，首爾則上升1位至第九位。負責調查的ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港商品及服務價格升至多年來高位，意味本港亦受到過去一年的全球通脹浪潮影響，但香港住屋租金續降，抵銷日常商品及服務價格上漲的影響，令排名下降。

至於新加坡和首爾的住屋租金受不同因素影響而飆升，致排名上升。他指，新加坡的住屋租金急劇上升是因為當地住屋需求大增，而首爾則是因為南韓政府最近修改房屋稅收政策，導致住屋供應下降。中國因人民幣表現疲弱，以及通脹率較其他地區低，令內地城市排名全線下跌；雖然上海和廣州仍然為中國內地生活費用最高的城市，但均跌出全球前10位，排名分別為第13位和第14位。

紐約力壓香港佔榜首

全球方面，由於美元強勢及美國出現高通脹率，所有美國城市排名均上升，紐約更超越香港，成為全球外派僱員生活費用最昂貴城市。關禮廉表示，紐約進佔榜首主要緣於當地住屋需求於後疫情時期飆升，令租金價格大幅上漲。