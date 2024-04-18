全球百大最佳遙距工作地點出爐　榜首是西班牙馬德里

在現今科技支持下，僱員可選擇遙距工作。有企業今日發表全球百大最佳遙距工作地點，榜首是西班牙馬德里，香港百強不入，而北京則位列72位。
企業「Remote」基於8個評分標準，包括生活質素、安全性、互聯網基礎設施、吸引力、開放性、生活成本、通脹、和幫助遙距工作者的鼓勵措施，列出全球百大最佳遙距工作地點。
十大最佳遙距工作地點：
1. 馬德里（西班牙）
馬德里融合了中世紀的浪漫與高雅的現代感，加上低稅率和為自由工作者和遙距工作者提供的各種各樣簽證選項，使其成為一個熱門的遙距工作地點。
2. 馬德拉（葡萄牙）
馬德拉是著名旅遊勝地，以其屬亞熱帶氣候的海灘聞名。具競爭力的稅率、慷慨的居留選項、特別為數碼遊牧設計的共同工作和居住空間，以及一個蓬勃的初創社群，使馬德拉成為一個遙距工作的頂級地點。
3. 多倫多（加拿大）
多倫多擁有遙距工作者所需的一切，並且在安全性和生活質素方面有着保證，也是世界上最受移民歡迎的城市之一。
4. 奧克蘭（新西蘭）
奧克蘭除了壯麗的景色外，還提供遙距工作者的必需品，包括頂尖的互聯網速度、共同工作空間和眾多擴展人脈的機會。香港的遙距工作者可以免簽證進入奧克蘭，停留不超過3個月。
5. 東京（日本）
作為最受港人歡迎的旅遊熱點之一，東京在吸引力、安全性和互聯網速度等皆有着不俗的評價。日本最近還推出了全新的數碼遊牧簽證以吸引遙距工作者。
十大最佳遙距工作地點：
6. 巴黎（法國）
巴黎有快速的上網速度和許多咖啡館等適合使用筆記本電腦工作的地方，便利遙距工作者。每日工作過後，你更可在巴黎享受美酒佳餚，和遊覽各個名勝。
7. 緬因州波特蘭（美國）
緬因州為居住在美國的大學畢業生提供具吸引力的稅收抵免，加上移民人口帶來的多樣性，使波特蘭成為遙距工作的最佳地點之一。
8. 台北（台灣）
從香港出發只需不到3小時便能到達的台北，以其台灣金卡歡迎數碼遊牧。台灣金卡是一款四合一簽證，包含「工作許可」、「居留簽證」、「外僑居留證」和「從入境許可」。加上台北繁榮的的外籍社群、快速的互聯網、眾多的共同工作空間及一流的公共交通系統，使其成為一個遙距工作的頂級地點。
9. 斯德哥爾摩（瑞典）
生活成本相對較高，斯德哥爾摩仍然可透過出色的生活質素、安全性和清潔度成為遙距工作的一個理想地點。
10. 雷克雅維克（冰島）
作為世界上最北的首都，儘管租賃市場相對小而且競爭激烈，仍有着壯麗的景色和豐富的戶外活動選擇，吸引了各地的數碼遊牧。《在冰島工作》簽證容許非歐盟和不需要簽證前往冰島的外國居民和家庭在冰島遙距工作長達6個月，並且不需要繳納稅項。
企業指香港作為亞洲主要運輸樞紐，享有優越的地理位置，和世上其中一個最優秀，可以和全球220多個地點連接的機場，讓遙距工作者能輕鬆前往東京、台北等最佳遙距工作地點。全球的遙距工作者可以將香港作為中轉站，本地居民亦可以輕易前往其他地方體驗數碼遊牧的生活。