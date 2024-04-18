全球百大最佳遙距工作地點出爐 榜首是西班牙馬德里

在現今科技支持下，僱員可選擇遙距工作。有企業今日發表全球百大最佳遙距工作地點，榜首是西班牙馬德里，香港百強不入，而北京則位列72位。 企業「Remote」基於8個評分標準，包括生活質素、安全性、互聯網基礎設施、吸引力、開放性、生活成本、通脹、和幫助遙距工作者的鼓勵措施，列出全球百大最佳遙距工作地點。

十大最佳遙距工作地點： 1. 馬德里（西班牙） 馬德里融合了中世紀的浪漫與高雅的現代感，加上低稅率和為自由工作者和遙距工作者提供的各種各樣簽證選項，使其成為一個熱門的遙距工作地點。 2. 馬德拉（葡萄牙） 馬德拉是著名旅遊勝地，以其屬亞熱帶氣候的海灘聞名。具競爭力的稅率、慷慨的居留選項、特別為數碼遊牧設計的共同工作和居住空間，以及一個蓬勃的初創社群，使馬德拉成為一個遙距工作的頂級地點。 3. 多倫多（加拿大）

多倫多擁有遙距工作者所需的一切，並且在安全性和生活質素方面有着保證，也是世界上最受移民歡迎的城市之一。 4. 奧克蘭（新西蘭） 奧克蘭除了壯麗的景色外，還提供遙距工作者的必需品，包括頂尖的互聯網速度、共同工作空間和眾多擴展人脈的機會。香港的遙距工作者可以免簽證進入奧克蘭，停留不超過3個月。 5. 東京（日本）

作為最受港人歡迎的旅遊熱點之一，東京在吸引力、安全性和互聯網速度等皆有着不俗的評價。日本最近還推出了全新的數碼遊牧簽證以吸引遙距工作者。