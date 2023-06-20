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2023-06-20 11:40:00

全球競爭力2023｜本港排名全球第7位下跌兩名　亞太區最具競爭力為新加坡

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全球競爭力2023｜本港排名全球第7位下跌兩名，亞太區最具競爭力為新加坡。(資料圖片)

香港仍為全球最具競爭力的經濟體之一。瑞士國際管理發展學院（IMD）最新發布的《2023年世界競爭力年報》，當中香港排名全球第7位，較2022年排名下跌兩位；而被視作本港競爭對手的新加坡，亦下跌一位，但仍較香港排名為高。

香港商業法規繼續排名全球第一

據IMD年報中指出，本港續於「政府效率」一環中取得全球第2位；在「基礎建設」排名亦有上升；受去年疫情影響，本港「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」排名同樣下跌，主因本港經濟去年顯著轉弱並出現負增長。

至於本港在「商業法規」繼續排名在全球第一；在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位全球前五。

新加坡排全球第4高於本港

至於年報亦有公布其他地區排名，其中亞太區中，新加坡被評為最具競爭力，並排全球第4位，較去年下跌1位；台灣今年排名第6，上升1位；阿聯酋則排名10。至於排名首3位的均為歐洲國家，分別為丹麥、愛爾蘭及瑞士，其中丹麥排名不變、愛爾蘭上升9位、瑞士下跌1位。

全球競爭力2023｜本港排名全球第7位下跌兩名，亞太區最具競爭力為新加坡。(資料圖片)

港府：有賴一國兩制優勢帶動競爭力

政府發言人亦對排名作回應，發言人表示，年報肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，指本港競爭力有賴於在「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等。

發言人續指，新一屆特區政府上任後，將持續推進「有為政府』和『高效市場』更好結合，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出「搶人才」、「搶企業」策略，吸引企業、人才和資金來港等措施，為香港的經濟持續增長擴大容量。

2023年世界競爭力排名地區（首20位）

  1. 丹麥（100分）　排名不變
  2. 愛爾蘭（99.71分）　上升9位
  3. 瑞士（99.13分）　下跌1位
  4. 新加坡（97.44分）　下跌1位
  5. 荷蘭（95.58分）　上升1位
  6. 台灣（93.11分）　上升1位
  7. 香港（92.05分）　下跌2位
  8. 瑞典（91.86分）　下跌4位
  9. 美國（ 91.14分）　上升1位
  10. 阿聯酋（90.52分）　上升2位
  11. 芬蘭（89.73分）　下跌3位
  12. 卡塔爾（89.72分）　上升6位
  13. 比利時（89.69分）　上升8位
  14. 挪威（88.43分）　下跌5位
  15. 加拿大（88.21分）　下跌1位
  16. 冰島（86.74分）　排名不變
  17. 沙特阿拉伯（86.06分）　上升7位
  18. 捷克（83.48分）　上升8位
  19. 澳洲（83.02分）　排名不變
  20. 盧森堡（82.46分）　下跌7位
     
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