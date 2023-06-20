全球競爭力2023｜本港排名全球第7位下跌兩名　亞太區最具競爭力為新加坡

香港仍為全球最具競爭力的經濟體之一。瑞士國際管理發展學院（IMD）最新發布的《2023年世界競爭力年報》，當中香港排名全球第7位，較2022年排名下跌兩位；而被視作本港競爭對手的新加坡，亦下跌一位，但仍較香港排名為高。

至於年報亦有公布其他地區排名，其中亞太區中，新加坡被評為最具競爭力，並排全球第4位，較去年下跌1位；台灣今年排名第6，上升1位；阿聯酋則排名10。至於排名首3位的均為歐洲國家，分別為丹麥、愛爾蘭及瑞士，其中丹麥排名不變、愛爾蘭上升9位、瑞士下跌1位。

據IMD年報中指出，本港續於「政府效率」一環中取得全球第2位；在「基礎建設」排名亦有上升；受去年疫情影響，本港「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」排名同樣下跌，主因本港經濟去年顯著轉弱並出現負增長。

港府：有賴一國兩制優勢帶動競爭力

政府發言人亦對排名作回應，發言人表示，年報肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，指本港競爭力有賴於在「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等。

發言人續指，新一屆特區政府上任後，將持續推進「有為政府』和『高效市場』更好結合，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出「搶人才」、「搶企業」策略，吸引企業、人才和資金來港等措施，為香港的經濟持續增長擴大容量。