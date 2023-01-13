全球第一艘獲船級社認證 七號滅火輪可應付核生化輻射

「七號滅火輪」以雙體船式設計，船身長35米、闊12米，由台灣造船公司以鋁合金建造。滅火輪配備4台柴油主機，採用噴射式推進系統。消防處海務及潛水區指揮官霍兆邦表示，航速可達每小時35海里，比一般滅火輪快約3倍，縮減海上救援時間。

消防處早前斥資8,700萬元更換「七號滅火輪」，新船於2020年底投入服務，是全球首艘由船級社認證的民用化生輻核防衛船，具備應對核生化及輻射功能。滅火輪航速可達每小時35海里，比一般滅火輪快約3倍。除參與了昨日的大亞灣應變計劃大型跨部門演習，疫情期間曾協助接載居住離島的確診者至社區隔離措施。

船上有設施處理核生化及輻射事故，包括高效能空氣過濾系統丶正壓系統丶偵測和監察儀器丶洗消設備和水簾系統。一旦發生核事故，消防處可安排有關人員上船到清洗區沖身，最多可同時容納6人，沖身後可用儀器偵測有否殘餘污染物。若有大型核事故，滅火輪亦有足夠配置，在岸上設置洗消設施。

滅火輪配備高效滅火設備，包括兩座遙控水炮，射程達100公尺；亦設有水簾系統，於滅火及處理化生輻核事故期間保護船體。駕駛室則配備熱影像夜視系統和3D高解析度聲納系統，分別用於搜索海上待救人士和水底沉船位置，再設遙控救生浮標，讓傷者抓緊駛近的浮標後再拉靠船身，以及備有水下遙控機械人，協助水底搜索。

由於滅火輪設有密閉隔艙，去年初疫情期間，被用作運送離島新冠患者到市區隔離設施，截至去年尾已提供126次接載服務，當中共接載207名確診者及25名密切接觸者。