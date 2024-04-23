全球繁榮峰會｜下月13至15日舉行　葉劉淑儀：盼峰會助香港「多交朋友」

首屆「2024全球繁榮峰會」將於下月13至15日舉行，盼透過香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。香港全球繁榮峰會發起人葉劉淑儀指，峰會應該是由香港主辦、最大規模的地緣政治峰會，屆時會由諾貝爾化學獎得主羅傑·科恩伯格擔任主題演講嘉賓，並將邀請幾名美國前高官等出席。

峰會專題討論的5個議題包括「全球化與去全球化」、「泛安全化的風險及對發展的影響」、「科技合作和人類未來」、「大國競爭與和平共處」，以及「氣候變化與可持續發展」。參與峰會的講者包括約翰斯·霍普金斯大學應用經濟學教授史蒂夫·漢克、清華大學交叉信息研究院院長姚期智等，並邀請創新科技及工業局局長孫東、環境及生態局局長謝展寰、行會成員、部分立法會議員、香港國際商會、英國投資者、外國領事館駐港的部分代表、美國前高官等出席。屆時亦會安排現場直播。

葉劉淑儀：無歐美嘉賓因擔心國家不安全而拒絕參與

香港全球繁榮峰會發起人葉劉淑儀指，峰會亦設亞洲年輕企業家領袖論壇及閉門專家會議。前者將討論對未來全球經濟發展的看法；後者則會由另一批學者和專家探討在國際金融、促進科技合作及在目前的地緣政治環境下，香港所扮演的角色。

葉劉淑儀續指，西方因政治化報道而對中國（包括香港）抱有錯誤認知，並認為民間舉辦的峰會討論空間更大、更靈活，張力又較小，盼峰會有助香港多交朋友，讓外國了解更多香港的真實情況，成為促進交流和了解的平台，及一個可討論爭議性議題的緩衝區。計劃未來每年都繼續舉辦峰會。