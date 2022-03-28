全球華人 共獻愛心 第17屆‧2022愛心獎現正接受提名

愛心關懷，救弱扶貧！為召喚更多善心人共襄善舉，於2006年由林添茂先生創辦了愛心獎，每屆均都甄選出6-8位致力行善的華人，至今共有98位實至名歸的得獎者。獎項終選委員會梁愛詩主席總結第16屆‧2021評選成果時指：「本屆的8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」
唯一融合兩岸三地的慈善獎項
愛心獎是目前唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項，除了香港、台灣及內地外，也在全球華人地區甄選出達到獎勵標準的得獎者。自第15屆‧2020年起，愛心獎更在香港、北京、台北三地由鳳凰衛視協辦/製作，同步衛星連線舉行頒獎典禮，彙聚分佈在世界各地的得獎人及華人公益領袖共襄盛舉。
第17屆‧2022愛心獎現已接受提名，凡居住在中國內地、香港、澳門、台灣，並持有當地永久居民身份證/全球華裔，不分宗教、性別、職業、年齡等，只要其愛心善舉符合獎勵標準，均可經推薦機構提名參選。
獎勵標準
公益創新，慈善文明先行者。
宗教領袖，慈悲度苦濟難者。
愛心企業，心繫社會領導者。
默默行善，匡正社會風氣者。
濟困扶危，救助老弱無依者。
弘揚善心 把握提名時間
第17屆‧2022愛心獎的相關提名/作業，現已在海內外全面啟動，每位得獎人除可獲獎座及獎狀外，更可獲美金17萬元獎金。提名可經由網上系統、電郵及郵寄等方式遞交申請，截止日期為4月30日(六)；頒獎典禮將於12月中旬舉辦，續由鳳凰衛視、東西方慈善論壇、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、八大電視、台北科大校友總會、許曉暉紀念基金等協辦，由UA亞洲聯合財務共同贊助。
詳情：www.compassionaward.org