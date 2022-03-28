全球華人 共獻愛心 第17屆‧2022愛心獎現正接受提名

愛心關懷，救弱扶貧！為召喚更多善心人共襄善舉，於2006年由林添茂先生創辦了愛心獎，每屆均都甄選出6-8位致力行善的華人，至今共有98位實至名歸的得獎者。獎項終選委員會梁愛詩主席總結第16屆‧2021評選成果時指：「本屆的8位得獎人行善規模更廣、助人範疇更全面。愛心獎如今聞名天下，召喚更多善心人，服務弱勢社群，體現大愛無疆。」

唯一融合兩岸三地的慈善獎項

愛心獎是目前唯一融合海峽兩岸三地的公益慈善獎項，除了香港、台灣及內地外，也在全球華人地區甄選出達到獎勵標準的得獎者。自第15屆‧2020年起，愛心獎更在香港、北京、台北三地由鳳凰衛視協辦/製作，同步衛星連線舉行頒獎典禮，彙聚分佈在世界各地的得獎人及華人公益領袖共襄盛舉。