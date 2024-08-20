全球華僑華人促進中國和平統一大會今在港舉行 中央統戰部長石泰峰發表講話

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」今日於本港舉行，中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將會出席並發表講話。出席的還包括中央統戰部副部長陳小江、林銳、中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超及相關政府官員等，加上全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，兩岸四地各界代表等，預計約1,200人出席。
今次是時隔9年，再有中央統戰部部長來港，石泰峰亦是中共二十大後首位來港的政治局委員。2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會由中國和平統一促進會香港總會主辦，主題是「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。
全國政協常委、香港統促會會長姚志勝表示，今次是繼2010年後，香港再次舉辦，充分展示香港「一國兩制」成功實踐對促進祖國統一的重要作用；香港是兩岸民間交流往來的重要橋樑，在實現由亂轉治、由治及興新階段的重要時刻，舉辦此次大會，是貫徹落實中共總書記習近平對台工作重要指示，在促進祖國統一的進程中發揮香港角色，作出貢獻。他又指，大會亦凝聚全球華僑華人反「獨」促統的強大意志；在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦此次大會，是集合全球華人反「獨」促統力量大聲正告。他續指，透過活動，展現兩岸融合發展的美好前景。
李家超感謝石泰峰率團訪港
石泰峰周日(18日)則完成兩日澳門調研行程，據澳門新聞局公布，石泰峰曾與澳門特首賀一誠會面。他昨日則在禮賓府與李家超會面，雙方並就共同關心的議題交換意見。李家超感謝石泰峰率團到訪香港，考察香港的最新發展情況，展示他對香港的關心和重視。