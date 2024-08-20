全球華僑華人促進中國和平統一大會今在港舉行 中央統戰部長石泰峰發表講話

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」今日於本港舉行，中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將會出席並發表講話。出席的還包括中央統戰部副部長陳小江、林銳、中聯辦主任鄭雁雄、行政長官李家超及相關政府官員等，加上全球逾50個國家和地區，近180個統促會組織和僑團的華僑華人代表，兩岸四地各界代表等，預計約1,200人出席。

今次是時隔9年，再有中央統戰部部長來港，石泰峰亦是中共二十大後首位來港的政治局委員。2024年全球華僑華人促進中國和平統一大會由中國和平統一促進會香港總會主辦，主題是「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」。