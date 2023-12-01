全球首三軸雙層氫巴 擬明年最少增5輛 城巴氫能巴士下月服務九龍區

政府致力在海陸空交通推動新能源使用和供應，城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個巴士加氫站，氫能巴士最快下月接載乘客，初期只會行走九龍區路線，票價不變，明年擬引入不少於5輛氫巴，與電能巴士和柴油巴士並行測試。城巴指，氫能巴士較柴油巴士環保，氫氣經化學反應後，轉化為電能為巴士供電推動，過程中做到路邊「零排放」，只會排放水。
首輛雙層氫能巴士及加氫站由城巴與內地廠商共同研發，已獲政府跨部門工作小組通過審批。即將服務市民的氫巴為全球首輛三軸雙層氫巴，設40個企位及79個座位，較同廠電動巴士多6個企位，加氫需時最快僅10分鐘。城巴指，正與廠方設計量產氫巴，儲氫量將增一倍，可在路面行駛達400公里；同時籌備興建港島創富道車廠興建第二個加氫站，預計最快明年投入使用。
城巴營運及工程總監馮家輝指，由於法例規定氫能車不能通過隧道，巴士暫只行走九龍地區，加上氫氣高度易燃，巴士已經通過各項國際安全測試，能抵禦衝擊，車內安裝了各項監測系統，巴士車長亦接受了相關訓練。
目標2045年全面用零排放巴士
城巴已計劃明年再引入至少5輛氫能巴士，並與電能及柴油巴士作測試比較。馮家輝指，將了解氫能巴士在不同路段的表現，決定未來氫能巴士在車隊中的比重。城巴相信可以做到「一換一」替代柴油巴士的目標，在2045年全面使用零排放巴士，配合政府的碳中和目標。
城巴主席張堃說，有信心氫能巴士及加氫站能夠成為香港在國際上的標誌項目，令香港在新能源方面成為「明信片」，展現成為創新科技中心的能力。
特首李家超、運輸及物流局長林世雄和環境及生態局長謝展寰，昨為城巴西九龍車廠加氫設施及首輪雙層氫能巴士主持啟動禮，並試坐氫巴。李家超指，氫能巴士有效改善路邊空氣質素，而且和電動巴士一樣用摩打驅動，坐在車廂內感覺環境更加安靜，相信能為乘客帶來更佳出行體驗。他續指，今年《施政報告》進一步提出明年制訂《香港氫能發展策略》，展開有關製造、儲運和使用氫能的法例修訂工作，目標2025年提出草案。