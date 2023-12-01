熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 劉馬車 轉數快FPS 明愛醫院 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-01 04:31:35
日報

全球首三軸雙層氫巴 擬明年最少增5輛 城巴氫能巴士下月服務九龍區

分享：
城巴 氫能巴士

城巴引入的氫能巴士外觀與本港一般雙層巴士相若。

城巴 氫能巴士

氫巴全車設有79個座位。

政府致力在海陸空交通推動新能源使用和供應，城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個巴士加氫站，氫能巴士最快下月接載乘客，初期只會行走九龍區路線，票價不變，明年擬引入不少於5輛氫巴，與電能巴士和柴油巴士並行測試。城巴指，氫能巴士較柴油巴士環保，氫氣經化學反應後，轉化為電能為巴士供電推動，過程中做到路邊「零排放」，只會排放水。  

首輛雙層氫能巴士及加氫站由城巴與內地廠商共同研發，已獲政府跨部門工作小組通過審批。即將服務市民的氫巴為全球首輛三軸雙層氫巴，設40個企位及79個座位，較同廠電動巴士多6個企位，加氫需時最快僅10分鐘。城巴指，正與廠方設計量產氫巴，儲氫量將增一倍，可在路面行駛達400公里；同時籌備興建港島創富道車廠興建第二個加氫站，預計最快明年投入使用。

城巴營運及工程總監馮家輝指，由於法例規定氫能車不能通過隧道，巴士暫只行走九龍地區，加上氫氣高度易燃，巴士已經通過各項國際安全測試，能抵禦衝擊，車內安裝了各項監測系統，巴士車長亦接受了相關訓練。

目標2045年全面用零排放巴士

城巴已計劃明年再引入至少5輛氫能巴士，並與電能及柴油巴士作測試比較。馮家輝指，將了解氫能巴士在不同路段的表現，決定未來氫能巴士在車隊中的比重。城巴相信可以做到「一換一」替代柴油巴士的目標，在2045年全面使用零排放巴士，配合政府的碳中和目標。

Ad Block

城巴主席張堃說，有信心氫能巴士及加氫站能夠成為香港在國際上的標誌項目，令香港在新能源方面成為「明信片」，展現成為創新科技中心的能力。

特首李家超、運輸及物流局長林世雄和環境及生態局長謝展寰，昨為城巴西九龍車廠加氫設施及首輪雙層氫能巴士主持啟動禮，並試坐氫巴。李家超指，氫能巴士有效改善路邊空氣質素，而且和電動巴士一樣用摩打驅動，坐在車廂內感覺環境更加安靜，相信能為乘客帶來更佳出行體驗。他續指，今年《施政報告》進一步提出明年制訂《香港氫能發展策略》，展開有關製造、儲運和使用氫能的法例修訂工作，目標2025年提出草案。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受