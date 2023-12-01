全球首三軸雙層氫巴 擬明年最少增5輛 城巴氫能巴士下月服務九龍區

政府致力在海陸空交通推動新能源使用和供應，城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個巴士加氫站，氫能巴士最快下月接載乘客，初期只會行走九龍區路線，票價不變，明年擬引入不少於5輛氫巴，與電能巴士和柴油巴士並行測試。城巴指，氫能巴士較柴油巴士環保，氫氣經化學反應後，轉化為電能為巴士供電推動，過程中做到路邊「零排放」，只會排放水。

首輛雙層氫能巴士及加氫站由城巴與內地廠商共同研發，已獲政府跨部門工作小組通過審批。即將服務市民的氫巴為全球首輛三軸雙層氫巴，設40個企位及79個座位，較同廠電動巴士多6個企位，加氫需時最快僅10分鐘。城巴指，正與廠方設計量產氫巴，儲氫量將增一倍，可在路面行駛達400公里；同時籌備興建港島創富道車廠興建第二個加氫站，預計最快明年投入使用。