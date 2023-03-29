全禁另類吸煙產品實施即將一周年 公眾教育成效初步顯現 放寬轉運豁免恐成控煙發展絆腳石

政府一直透過不同的公眾教育渠道讓市民了解吸煙對健康的危害，而香港吸煙與健康委員會(委員會)亦致力向下一代灌輸無煙知識，期望防止兒童及青少年加入吸煙人士行列。隨着另類吸煙產品(另類煙)於全球流行蔓延，引誘不吸煙的年輕人使用，導致全球各地青少年吸煙率失守，另類煙使用率急劇上升。特區政府為防患於未然，已修訂《吸煙(公眾衞生)條例》，實施全面禁止另類煙，包括電子煙、加熱煙草產品及草本煙流入香港。自2022年4月30日起，任何人進口、推廣、製造、售賣及為商業目的而管有另類煙均屬違法，違者可被罰款港幣50,000元及監禁六個月。
禁令原意杜絕市民從任何途徑接觸另類煙，並具有教育及警告作用，讓市民尤其青少年認清另類煙為違禁品，不應接觸及使用危害健康的產品。惟近期運輸及物流局提出《進出口條例》修訂，建議放寬另類吸煙產品可透過海空及陸空 方式經香港聯運轉運。委員會認為此舉不但會大大增加另類煙流入香港的風險，亦擔憂令實施一年的禁令將會形同虛設，對公眾衞生及公眾教育帶來負面影響。
另類煙不安全 健康風險不低於傳統煙
另類煙推出時間雖較短，但越來越多研究結果顯示使用另類煙根本無助戒煙，且同樣危害健康，當中加熱煙釋出含有80種為加熱煙獨有或濃度比傳統煙高的有毒物質。近期亦有研究指出電子煙使用者比吸傳統捲煙者有更嚴重肺部炎症反應，肺部一氧化氮合酶含量亦明顯更高，更易患相關疾病如癌症或慢性阻塞性肺症等。香港大學學者亦發現青少年使用加熱煙比從不使用加熱煙的青少年出現慢性支氣管炎徵兆，即持續三個月或以上咳嗽、鼻塞及有痰的風險高近九 成。另一方面，曾經僅使用加熱煙的青少年，出現持續呼吸系統徵狀的風險較曾經僅使用傳統煙的青少年高出46%。研究結果顯示加熱煙的健康風險並不低於傳統煙。
加熱煙與傳統煙同樣以煙草製成，當中含有的尼古丁會令人上癮，而其裝置所產生的熱力能熔化煙支內的聚合物濾紙，釋出傳統煙中不常見的甲醛氰醇。另外，使用另類煙時會產生二、三手煙，其氣味更令人掉以輕心，長時間暴露在 二、三手煙危害中而不自知。世界衞生組織亦已表示，接觸二手煙霧並沒有安全的水平。
另類煙為違禁品 己所不欲勿施於人
社會教育包括家長教育、價值觀教育等要從小做起，在大是大非面前必須立場堅定，堅守原則。香港資助小學校長會名譽主席、香港教育大學學校協作及體驗事務處暨宗教教育與心靈教育中心專業顧問張勇邦認為，運輸及物流局的建 議，違背當初全禁另類煙的原意，亦令從事教育工作的人士感到無所適從，「偷一毫子與偷一百元在法例上都是偷竊罪行，道理本應十分清晰，但修例提議將明明同屬於違禁品的另類煙容許於香港聯運轉運，這是說不通的。
他續指，放寬聯運轉運豁免加重海關的負擔，同時難以監管跟進，如產品流入 香港會對公眾衞生和公共醫療系統構成沉重負擔，二來己所不欲勿施於人，明知有害的東西卻容許轉運到其他地區，實非良好榜樣，亦有違政府四十多年來 的禁煙思維。他問道：「物流轉運業受到疫情影響所招致的經濟損失是否已嚴重影響香港整體經濟命脈？」他認為政府及立法會議員應評估聯運轉運另類煙帶來的香港經濟收益是否符合成本效益。現時全球追求健康養生為潮流，與其轉運有害產品，他建議政府花多些心思提倡健康生活，推廣運動用品及健康食品等，有助市民保持健康生活模式及推動經濟復甦。
籲關注政府諮詢 為下一代健康發聲
煙草商為開拓年輕人市場推出另類煙，幸而在各界努力下，終於成功爭取於去年4月30日起全禁另類煙，但當局為提振經濟建議容許另類煙經本港作海空，甚至陸空轉運，曾任中學校長及香港中學校長會主席的鄧振強擔心此舉或會造成訊息混亂。他認為，不應將另類煙單純當作商品看待，而忽略其對健康的危害，大家應深思是否值得為了些許經濟利益，而犧牲市民，特別是下一代的健康。
一直參與爭取全禁另類煙的鄧振強表示，學界在過去二、三十年宣揚禁煙不遺餘力，但誠言對新型煙草產品認知不夠，例如單憑包裝往往難以察覺有學生使用相關產品:「全禁就很清晰，可以避免危機。」現時，中學生吸食傳統捲煙的吸煙率已下降至1.2%，鄧振強認為最理想就是達至零。至於另類煙，他既不贊成放寬轉口豁免，更期望將來可朝著「禁食」方向發展。
政府就控煙工作發展將於年內舉行大型公眾諮詢，鄧振強建議市民為了健康應 密切留意，屆時踴躍發聲，集思廣益提出更多有助香港邁向零煙害的好點子，亦令更多戒煙人士重拾健康。