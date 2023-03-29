全禁另類吸煙產品實施即將一周年 公眾教育成效初步顯現 放寬轉運豁免恐成控煙發展絆腳石

政府一直透過不同的公眾教育渠道讓市民了解吸煙對健康的危害，而香港吸煙與健康委員會(委員會)亦致力向下一代灌輸無煙知識，期望防止兒童及青少年加入吸煙人士行列。隨着另類吸煙產品(另類煙)於全球流行蔓延，引誘不吸煙的年輕人使用，導致全球各地青少年吸煙率失守，另類煙使用率急劇上升。特區政府為防患於未然，已修訂《吸煙(公眾衞生)條例》，實施全面禁止另類煙，包括電子煙、加熱煙草產品及草本煙流入香港。自2022年4月30日起，任何人進口、推廣、製造、售賣及為商業目的而管有另類煙均屬違法，違者可被罰款港幣50,000元及監禁六個月。

禁令原意杜絕市民從任何途徑接觸另類煙，並具有教育及警告作用，讓市民尤其青少年認清另類煙為違禁品，不應接觸及使用危害健康的產品。惟近期運輸及物流局提出《進出口條例》修訂，建議放寬另類吸煙產品可透過海空及陸空 方式經香港聯運轉運。委員會認為此舉不但會大大增加另類煙流入香港的風險，亦擔憂令實施一年的禁令將會形同虛設，對公眾衞生及公眾教育帶來負面影響。

另類煙不安全 健康風險不低於傳統煙

另類煙推出時間雖較短，但越來越多研究結果顯示使用另類煙根本無助戒煙，且同樣危害健康，當中加熱煙釋出含有80種為加熱煙獨有或濃度比傳統煙高的有毒物質。近期亦有研究指出電子煙使用者比吸傳統捲煙者有更嚴重肺部炎症反應，肺部一氧化氮合酶含量亦明顯更高，更易患相關疾病如癌症或慢性阻塞性肺症等。香港大學學者亦發現青少年使用加熱煙比從不使用加熱煙的青少年出現慢性支氣管炎徵兆，即持續三個月或以上咳嗽、鼻塞及有痰的風險高近九 成。另一方面，曾經僅使用加熱煙的青少年，出現持續呼吸系統徵狀的風險較曾經僅使用傳統煙的青少年高出46%。研究結果顯示加熱煙的健康風險並不低於傳統煙。

加熱煙與傳統煙同樣以煙草製成，當中含有的尼古丁會令人上癮，而其裝置所產生的熱力能熔化煙支內的聚合物濾紙，釋出傳統煙中不常見的甲醛氰醇。另外，使用另類煙時會產生二、三手煙，其氣味更令人掉以輕心，長時間暴露在 二、三手煙危害中而不自知。世界衞生組織亦已表示，接觸二手煙霧並沒有安全的水平。