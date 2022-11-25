全線反彈 防疫暫難減辣 單日確診重上9千 平均周增28.5%

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，單日確診數字昨重上9月中旬的九千宗水平，當中的輸入個案宗數亦創新高。政府表示，過去一周平均每日個案數目，較對上一周增加逾兩成，加上安老院舍個案增加，決定將現有社交距離措施維持多兩星期。醫務衛生局副局長李夏茵稱，疫情變化得快和反覆，政府有必要如坊間所指的「碎步式」放寬防疫措施，又坦言當醫療系統癱瘓時，或有需要收緊防疫措施。

單日確診數字自9月中旬從九千多宗，跌至該月下旬約每日三千多宗，其後在入境限制「0+3」實施後逐步回升，至昨日錄得9,219宗。過去一周本港整體確診個案較再對上一周多28.5%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地個案過去一周上升約25.6%，形容升幅「比較激烈」，但難以概括上升原因，相信與輸入個案增加、社交距離措施放寬、市民防疫意識放鬆或多了社交活動等有關。

張竹君對近期安老院舍個案增多感擔心，又透露社區整體二次感染個案只佔約3%，但安老院舍長者個案有二至三成屬二次感染，相信是不少院友今年第五波疫情染疫和康復後，免疫力隨時間減少和出現新變異病毒株等，幸現時院友死亡率較當時低。