全線反彈 防疫暫難減辣 單日確診重上9千 平均周增28.5%

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，單日確診數字昨重上9月中旬的九千宗水平，當中的輸入個案宗數亦創新高。政府表示，過去一周平均每日個案數目，較對上一周增加逾兩成，加上安老院舍個案增加，決定將現有社交距離措施維持多兩星期。醫務衛生局副局長李夏茵稱，疫情變化得快和反覆，政府有必要如坊間所指的「碎步式」放寬防疫措施，又坦言當醫療系統癱瘓時，或有需要收緊防疫措施。
單日確診數字自9月中旬從九千多宗，跌至該月下旬約每日三千多宗，其後在入境限制「0+3」實施後逐步回升，至昨日錄得9,219宗。過去一周本港整體確診個案較再對上一周多28.5%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地個案過去一周上升約25.6%，形容升幅「比較激烈」，但難以概括上升原因，相信與輸入個案增加、社交距離措施放寬、市民防疫意識放鬆或多了社交活動等有關。
張竹君對近期安老院舍個案增多感擔心，又透露社區整體二次感染個案只佔約3%，但安老院舍長者個案有二至三成屬二次感染，相信是不少院友今年第五波疫情染疫和康復後，免疫力隨時間減少和出現新變異病毒株等，幸現時院友死亡率較當時低。
719宗輸入個案續創新高
衛生防護中心昨錄得719宗輸入個案，為疫情爆發以來新高，李夏茵稱每日輸入個案佔入境人數的比例雖維持不足4%，但實際數字由之前二百多宗上升至今，形容個案「升得幾厲害」。她續說，此時此刻未能預知疫情升幅如何，但承認不會預計疫情會直線下降、必然會出現反覆。李夏茵認為，為免疫情數字再「上上落落」，現階段不宜放寬任何防疫措施，包括入境人士「黃碼」限制，現行社交距離措施會延長生效兩周至下月14日。她另提到，市民面對疫情反彈毋須感氣餒，但也不能掉以輕心，應該要調節心情、不驚慌，但也要保持適度警覺，勿覺得疫情事不關己。
本港天氣開始轉涼，李夏茵提醒市民要留意冬季流感情況，屆時急症室求診和入院人數將增加，建議有病徵的確診市民可善用醫管局的指定診所或遙距診症服務，「但係請你哋唔好衝急症室。」她又稱，政府雖然很不想走「回頭路」，惟疫情若發展到醫療系統完全癱瘓、任何病人都得不到適當治療，或可能要收緊防疫措施。
醫管局總行政經理劉家獻亦稱，醫管局開始擔心寒冷天氣下入院人數增加，會密切監察需求和加開病床，又強調每日仍有很多非新冠病人入院。他說，目前指定診所和遙距診症每日使用量各有近千人次，當局已增加相關服務量，但強調非緊急服務仍未受影響。他並說，來自院舍的確診病人由11%的低位，增至近日的18%，由於他們不少為長期病患、行動不良等，一旦染疫須入院的比例較社區長者高。
二價疫苗只宜作第四針 最快下月初可接種
政府指針對Omicron BA.4或BA.5變異病毒株的復必泰二價疫苗，未來數日將抵港，預計最快下月初可為市民接種。醫務衛生局副局長李夏茵稱，二價疫苗只適宜作第四針，即首三針均不適用，又指政府只是提供多一個選擇，市民仍可選擇初代疫苗為第四針。文化體育及旅遊局繼局長政務助理林穎琪前日(23日)確診，局長政治助理招文亮昨(24日)亦確診。該局表示，局長楊潤雄及副局長劉震每日均有做快速測試，結果均為陰性。