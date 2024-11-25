全運公路單車測試賽過關 港珠澳大橋口岸停通關6小時 楊潤雄：未來會加強宣傳特別道路安排

香港體育盛事連連，部分更於平日的「禁區」舉行；繼「機場三跑馬拉松」後，港珠澳大橋昨舉行粵港澳公路單車賽同時為明年舉行的全運會作測試。賽事是首個在港珠澳大橋舉辦的公路單車賽，港珠澳大橋口岸昨早因而暫停通關，大嶼山及迪士尼樂園附近道路有管制封閉；然而有市民指當局宣傳不足，致其在機場滯留逾3小時。當局表示測試賽順利進行，交通管制影響較估計小，未來會就特別道路安排加強宣傳。

昨日舉行的粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽，為男子公路自行車個人賽。逾20支車隊、67名車手參賽，港隊派出3位車手出戰，車手們於昨早9時在珠海博物館起步，途經澳門再從港珠澳大橋進入香港；車手沿北大嶼山公路，進入香港迪士尼樂園度假區後折返，當局在樂園外的幻想道行人路設公眾觀賞區，引來一批市民手持國旗及區旗到場為參賽者打氣。車手隨後從北大嶼山公路返回大橋，折返橫琴，及後回到珠海巿博物館。賽事最終由內蒙古的郝然以首名衝線，而港隊成績最好的劉允祐就得第8；劉指比賽過程頗順利，而橋上的風勢較預期細，影響較小。 230公里的賽道中，香港段有55.8公里，而往返港珠澳大橋段佔60.6公里。賽事進行期間港珠澳大橋香港口岸早上6時半關閉，暫停通關6小時，並在中午約12時半重開。有市民原打算從港島搭巴士經港珠澳口岸前往澳門，惟上車時並無留意到巴士上的告示，未知口岸車站取消。她表示，「巴士上面至少有10人都沒有留意到告示」，直至在機場站職員通知下車才了解相關安排，須在機場等候三個多小時，「(告示)可以多啲囉，如果啲人唔睇網上資訊，應該都唔會知。」



楊潤雄

楊德強

楊潤雄：為大型體育盛事打下基礎 文體旅遊局長楊潤雄於活動後記者表示，測試賽順利進行，測試範疇涵蓋路線、通關、保安、交通管制、醫療救援等，當局已大致掌握明年11月正賽情況和所需時間；稍後會與各相關政府部門開會，商討改善細節，並與珠海和澳門檢討賽事安排，務求令明年的第十五屆全國運動會可順利舉行。他相信此經驗為將來舉辦大型體育盛事打下基礎。 他又指，交通安排的影響較預期中小，如實施滾動式封路管制的北大嶼山公路一帶，由機場去市區行車時間多約20分鐘，市區去機場就多25分鐘。至於有市民表示不知悉臨時交通安排，楊潤雄表示，當局未來會就作更多宣傳，並指賽事並非經常舉行，望市民諒解。全運會統籌辦公室主任楊德強表示，是次賽車為滿足三地海關、出入境管理的要求，採用「通關查驗前置+閉環管理」模式，所有選手是在賽前辦完所有通關手續，實現人、車、物「零延時、零接觸、零等待」的無感智慧通關。至於明年進行的正式比賽，他表示，國家體育總局會於稍後時間，公布正賽詳細規則和參賽人數，亦會正式開始接受報名。 同日舉行全運會高球測試賽 另外，粉嶺高爾夫球場昨日舉行第六十三屆「領展香港高爾夫球公開賽」，同時是明年全運會高爾夫球項目的測試賽。香港哥爾夫球會長郭永亮表示，全運會的主辦方有派員到場進行深度考察；稱他們對球會舉辦賽事的能力非常滿意。他又指球會過去曾舉辦多項大型賽事、經驗豐富，有信心能夠辦好明年的全運會賽事。至於全運會的高爾夫球賽事能吸引多少旅客，郭永亮表示根據過去經驗，4日以上的賽事一般能吸引3萬至4萬名觀眾入場。