全運會三項鐵人混合接力測試賽 山東奪冠港隊摘銅 (多相)

四年一度的全運會於今年十一月舉行，首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦八個競賽項目；香港近期亦舉行測試賽，為全運會作準備。全運會三項鐵人測試賽昨日起(1日)一連兩日將於中環海濱和維多利亞港舉行。首日設男子個人、女子個人賽，有近百名運動員參賽，而今日(2日)就設混合接力賽。全運會統籌辦公室主任楊德強表示，是次主要測試組織流程、賽事安排及賽道等，稱參賽選手及教練都認為整體安排順暢，就比賽期間，多位運動員跑錯路，應該向前跑入小路，楊德強稱如收到意見會作出改善。

今次測試賽，利用海濱及維港等香港特色景點進行，亦是本港首次舉辦三項鐵人混合接力賽事。16支港澳及內地隊伍，每隊兩男兩女，他們先在灣仔臨時海濱花園落水，並於維港游300米，及後轉項單車，到灣仔金紫荊廣場至中環碼頭踩兩個圈，最後在中環海濱活動空間轉項區，轉跑1.7公里。

比賽期間曾出現甩轆，如港隊的葉德朗在轉項時「跑過龍」，多位運動員跑錯路需要折返，另有選手在轉項區收不到指示，工作人員舉手指明方向，但選手看不到等情況。最終山東選手1張璽瑞率先完成比賽，1小時36分奪得冠軍；遼寧第二；港隊以1小時37分得第三。