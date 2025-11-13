全運會三項鐵人 馬拉松周末上演 深圳灣口岸周六凌晨起封關

十五運會正如火如荼地進行。香港賽區亦將有不同項目上演，當中三項鐵人及全運會首個跨境馬拉松將於周六(15日)舉行。為讓兩項比賽順利舉辦，香港多區昨起已有特別交通安排，包括中區及灣仔區部分路段分階段臨時封閉、設立限制區域等。另外，為配合馬拉松賽事，深圳灣口岸將於比賽周六當日凌晨2時至早上11時封關，禁止非賽事人員及車輛進入口岸及賽事管理區域，前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務亦會暫停。

十五運會田徑(馬拉松)比賽將於周六舉行，而三項鐵人比賽就於周六及日(15至16日)上演。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強昨指，馬拉松男子組於當日上午7時開跑，女子組上午7時30分開跑，預計所有跑手會在2小時內完成香港賽段。